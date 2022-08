La Mutual de San Guillermo presentó su nueva Billetera Virtual

En conferencia de prensa se presentó este nuevo servicio. Ariel Comba, presidente de la entidad dijo: “hoy es un día muy especial y estamos felices de presentar este proyecto en el que estamos trabajando hace mucho tiempo para todos los asociados que es la billetera virtual, que viene a sumarse a las distintas herramientas tecnológicas que ya dispone nuestro socio, va a complementar todos los servicios en el ámbito electrónico, y es uno de los objetivos más importantes que se ha fijado la entidad en este último tiempo para que el socio pueda operar de una manera más ágil, cómoda”.

También remarcó: “Un agradecimiento especial a todas las partes de la Mutual que trabajaron en este proyecto, al consejo directivo, a todo el personal desde sistemas hasta la gerencia general que se han comprometido en el mismo”.

Fernando Cortes, Gerente General explicó los beneficios para socios que en esta primera etapa se centra en la devolución de un 10% de tu compra, además destacó los valores del producto en tres pilares: la practicidad, seguridad y comodidad.

Beneficios para los Socios:

- Descuentos en compras locales.

- Compras en línea desde cualquier lugar.

- Seguridad inmediata al momento de robo o extravío.

- Ágil visión de las transacciones históricas.

- Exactitud en las operaciones.

- Beneficios para los comercios.

- Acreditación inmediata a la cuenta.

- Exactitud en las operaciones.

- Mayor control en los movimientos evitando el uso del dinero efectivo.

- Transferencias sin costo a cuentas bancarias.

- Beneficios impositivos.

- Operas con tu celular. No necesitas terminal de pago electrónico.

- Comisión bonificada con pago QR de acuerdo a la cantidad de movimientos.

Hugo Tosolini del área de Sistemas fue el encargado de explicar la forma de descarga que está disponible para teléfonos tanto con sistema Android como IOS y que podrán descargarla personas físicas y luego una vez habilitada, se podrá agregar al comercio para poder cobrar.

Además, destacó la seguridad que en caso de extravió la app después de 10 minutos queda inactiva. Por eso, la importancia de que no recuerde usuario y contraseña, así no podrán utilizarla, a no ser su propietario que ingrese los datos. También explicó, en caso de transferencia la autorización es mediante código en sms para realizarla, todos puntos de seguridad que hacen de esta aplicación sea más sólida y fiable.