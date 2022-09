Incidentes en la paritaria con el gremio Municipal

Se complicó la paritaria de los municipales

(Fuente Prensa FESTRAM) En Casa de Gobierno el lunes 19 del corriente mes se reunió la Paritaria Municipal, con los Representantes Sindicales y los Intendentes y Presidentes Comunales como se viene desarrollando normalmente de acuerdo a la legislación vigente. Luego de varias horas de deliberaciones se arribó a la firma del Acta que establecía que, al 46% ya estipulado hasta el mes de Agosto, se le sumaría un 13% en Septiembre, un 8% en Octubre, un 9% en Noviembre y un 5% en Diciembre, totalizando un 81% anual, con cláusula de revisión pautada para el 15 de Diciembre. Imprevistamente, y luego de una llamada telefónica, los paritarios pertenecientes a los gobiernos justicialistas de las ciudades de Esperanza y Reconquista desconocieron lo acordado y firmado y se rompieron las actas, en un hecho inédito en la historia del movimiento obrero en nuestro territorio. Como consecuencia de ello, la dirigencia de FESTRAM decidió quedarse en la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional (ex Municipios y Comunas de la Casa Gris) durante toda la noche a la espera de una resolución por parte de los representantes patronales. Sobre la medianoche y ante la ausencia de contactos se decidió convocar a una conferencia de prensa en horas de la mañana de hoy martes para hacer público el lamentable y vergonzoso escenario. Asimismo la representación paritaria resolvió y convocó a un Urgente Plenario de Secretarios Generales de la Federación para este próximo miércoles. El Secretario General Jesús Monzón señaló que "es una vergüenza que el Foro de Intendentes Justicialistas no permita este acuerdo y no entendemos por qué, porque los paritarios están autorizados, hacían consultas con los intendentes y después lamentablemente pasó esto", y dijo que es la primera vez que sucede una cosa así desde 2008, cuando él comenzó a formar parte de la mesa paritaria. Las y los municipales de la Provincia de Santa Fe repudiamos este acto de violencia institucional, aún más, proviniendo de un Gobierno que asumió con el voto de miles y miles de compañeras y compañeros, y que hoy violenta todos los derechos y conquistas alcanzados por la clase trabajadora en el ámbito estatal, implementando todo tipo de maniobras para socavar la representatividad de las organizaciones sindicales, vulnerando la Constitución y todo el sistema de Tratados Internacionales.