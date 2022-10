En un encuentro reservado durante su última visita a Rosario, el ex presidente Mauricio Macri alentó al senador Dionisio Scarpin a "caminar la provincia" y mostrarse como precandidato a gobernador de Santa Fe: "Mauricio tiene mucha simpatía por el modelo de gestión que implementó en Avellaneda", admitieron fuentes de Juntos por el Cambio a LPO.

Macri también aprovechó el viaje para reunirse con la senadora Carolina Losada y no pudo encontrarse con Maximiliano Pullaro porque el diputado tenía sesión en la Legisatura provincial. Sin embargo, testigos de la charla con Scarpin, el ex presidente no ocultó las coincidencias con el senador.

"Algo de eso hubo, me dijo que siga caminando la provincia y quedó flotando esa posibilidad", reconoció Scarpin en diálogo con La Política Online. En ese sentido, el ex intendente de la localidad de Avellaneda explicó que tiene una muy buena relación con todos los sectores de Juntos por el Cambio y le reconocen el alto nivel de conocimiento e imagen en el norte de la provincia.

Es que Scarpin administró el municipio donde nación la agroexportadora Vicentín, actualmente en concurso de acreedores, y se puso al frente de la campaña en contra del intento de estatización con el que amagó Alberto Fernández. A partir de allí, el ahora senador cobró notoriedad en la región.

De hecho, Mauricio Macri mantiene muy buena relación con las familias fundadoras de Vicentín, sobre todo con Gustavo Nardelli con quien conversó unos pocos minutos en la sede de la Fundación Libertad antes de encontrarse con Scarpin.

"Mi forma de gestionar tiene una lógica muy parecida a la del PRO; planificar, armar equipos y dialogar mucho", consideró Scarpin y reveló que el ex presidente lo impulsó a seguir recorriendo la provincia y que su apoyo es una posibilidad.

A su vez, en Juntos por el Cambio analizan que el escenario electoral dependerá de la decisión que tome Carolina Losada y el intendente de Rosario Pablo Javkin. "Hay que ver que decide Carolina quien adelantó que se casará (con el formoseño Luis Naidenoff) en abril cuando Santa Fe esté en medio de la campaña", especulan en el frente opositor.

Por otro lado, Javkin mantiene reuniones con socialistas y radicales e impulsa "un frente muy santafesino", como suele decir, pero en el PRO le exigen que haya una correspondencia con las elecciones nacionales, como adelantó LPO.

Como sea, en la reunión entre Macri y Scarpin, de la que participaron el vice del PRO, Federico Angelini y el presidente del partido en Santa Fe, Cristian Cunha, lo invitó a que se muestre como precandidato para enfrentar al radical de Evolución, Maximiliano Pullaro, quien recibe el apoyo de Rodríguez Larreta.

Un dato no menor es que el senador mantuvo reuniones con Miguel de Godoy, ex presidente de ENACOM, y con Iván Pavlovsky, ex vocero presidencial de Macri, para elaborar los primeros bosquejos de una posible candidatura.

