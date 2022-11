González denuncia boicot de diputados para poder interpelar a funcionarios provinciales

No fue un jueves todo color de rosa en la Cámara de Diputados de Santa Fe, si bien González celebró las aprobaciones y sanciones de dos leyes sumamente importantes para el futuro de la provincia, como son Ley de Víctimas y Ficha Limpia, también entendió que era importante poder convocar a dos funcionarios políticos, como Celia Arena. Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y Gabriel Somaglia, Secretario de Justicia, para que expliquen los procesos del concurso de selección de los postulantes a jueces comunitarios, y donde también se iba a aprobar un pedido de informes sobre la cuestión impulsado por Mónica Peralta (Gen).

“Habíamos decidido en labor parlamentaria convocar a Celia arena, al Ministro de Justicia Gabriel Somaglia quien es el que sale en todos los audios armando carpetazos con el ex Ministro Sain y al Ministro de Economía Walter Agosto, con él seguramente no iba a haber inconvenientes, pero con los otros dos hay un acuerdo por gran parte del socialismo y del peronismo, más algunos otros sectores, para aprobar el vergonzoso envío de 80 jueces, fiscales y jueces comunales que, de esos 80, no más del 10% rindieron bien y se ganaron su lugar legítimamente”, indica el legislador Marcelo González y agrega que “hay casos en los cuales quedaron 13eros o 14tos y los pusieron delante de todos por favores políticos entre todos los sectores involucrados y mencionados anteriormente”.

"Estamos ante un contubernio que no nos extraña viniendo de un gobierno que acumula sospechas y denuncias penales, pero que sorprende y requiere explicaciones por parte de sectores del Partido Socialista a la ciudadanía y a su propia historia:. Este es un acuerdo de dos que parecen querer cubrirse mutuamente la retirada".

El tema provocó fuertes choques verbales entre socialistas y radicales en la propia reunión de Labor Parlamentaria, y fue el detonante para que se cayera la sesión por falta de quórum. Socialistas, justicialistas y radicales en Juntos por el Cambio fueron dejando sin quórum la sesión hasta que el presidente, Pablo Farías, debió levantarla por falta de número.

“Queríamos pedir que vengan a la interpelación, cuando queremos cambiar el orden día y pedir esa resolución para que vengan a la Cámara, se levantaron los diputados y no dieron quórum. Del socialismo solamente quedaron en sus bancas Clara García, Rosana Bellatti y Esteban Lenci”, concluyó González.