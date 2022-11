Transparentar los concursos públicos

Por tal motivo, negamos rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo y

repudiamos cualquier intento político de asociar a nuestro partido con algún tipo de

maniobras para designar jueces y fiscales que no sea según los mecanismos

establecidos.

Desde que llegamos al gobierno de la provincia en 2007, apelamos a transparentar los

concursos públicos y a elegir funcionarios judiciales y de cualquier índole por su

idoneidad y aptitud, y desde nuestro lugar de oposición es lo que le hemos reclamado

siempre al gobierno provincial y seguiremos haciendo en esta oportunidad.

El Poder Ejecutivo, como responsable del proceso de selección, arma las ternas y

eleva nombres al Poder Legislativo para su aprobación o rechazo en virtud de un

examen, de antecedentes y de una entrevista. La Legislatura es la que luego evalúa

ese proceso y da acuerdo o no a esos pliegos.

Desde el Socialismo evaluaremos responsablemente cada uno de esos pliegos y solo

prestaremos acuerdo para aquellos que respeten la legalidad y cuyos postulantes

sean idóneos para el cargo propuesto.

De la misma manera exigiremos transparencia en la designación de todos los cargos

judiciales y seguiremos exigiendo ejemplaridad en el proceso de concurso de

autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público

Provincia de la Defensa Penal (SPPDP), apelando a la total independencia del jurado y

a la citación de los ministros y funcionarios a cargo.

Por todo lo antes expresado, nos llama la atención que algunos sectores de la política

dirijan las críticas al Socialismo, ensucien con nombres propios a personas sin

mostrar pruebas, como si nuestro partido hoy fuera gobierno y como si esos pliegos

estuvieran aprobados.

No vamos a permitir ni a tolerar falsas acusaciones, extorsiones ni aprietes públicos

propios de una forma de hacer politica que no compartimos ni aceptamos.