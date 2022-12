Un mensaje de apoyo a la conducción del Hospital Cesar Villanueva

Luisina Giovannini , Secretria de Políticas Publicas de la provincia de Santa Fe

La funcionarias provinciales dieron un contundente apoyo a la gestión del Hospital de San Cristóbal, cuyo desempeño había sido puesto en tela de juicio por un sector del justicialismo encabezado por los tres concejales de este partido político. También se refirieron a una movilización, que durante la semana realizaron un grupo de vecinos de la ciudad. La presencia de de estas autoridades marcan un respaldo y ponen blanco sobre oscuro las gestiones que se está llevando a cabo por la vía jerárquica del ministerio de salud provincial. No obstante reconocen que hay problemas en el nosocomio local. Que según ellas mismas indicaron, están en vía de solucionarse, poniendo el acento en la gran concurrencia al hospital de toda la población que no tiene hoy alternativa en la sector privado de la medicina. No obstante las falencias existen y los vecinos realizan constantes reclamos por distintos aspecto de la atención en el centro de salud. También se nota la falta de comunicación con los distintos actores de la comunidad que hacen al sistema de salud. En este aspectos las funcionarias invitaron al dialogo entre las distintas partes.-