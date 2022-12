La Defensoría realizó un encuentro sobre el acceso a los organismos de DDHH de las personas con discapacidad

El defensor del Pueblo a cargo Gabriel Savino convocó a distintos estamentos del Estado nacional, provincial y municipal y a organismos no gubernamentales a participar de una mesa de trabajo virtual en torno al Rol de los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales para garantizar el acceso a derechos.



Durante el encuentro, donde se trabajó particularmente sobre el acceso a los organismos de Derechos Humanos y a la justicia para personas con discapacidad, Savino expresó: “Para la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es un compromiso y una responsabilidad poner en agenda problemáticas como éstas que involucran el rol que desempeñamos nosotros como organismos estatales y organismos protectores de derechos”, y enfatizó: “Lo que buscamos al generar este encuentro es trabajar en garantizar el acceso a los derechos más allá de los relatos discursivos que siempre escuchamos y que muchas veces no se trasladan en acción hacia dentro de los organismos”.

En el mismo sentido explicó: “Trabajamos desde una mirada crítica pero también desde una mirada propositiva enfocada en la gestión, poniendo como eje la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que resalta valores como la igualdad, la no discriminación, la participación y también quiero agregar el trato digno”, y culminó: “Esta jornada es sin dudas disruptiva y nos deja muchos aprendizajes”.

Entre los referentes nacionales de la temática disertaron el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y Fernando Galarraga, la Directora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad (ADAJUS), Mabel Remón.

También formaron parte de la jornada el Subsecretario de inclusión de la provincia de Santa Fe, Patricio Huerga y la Directora de la Dirección de Discapacidad de la municipalidad de Rosario, Adriana Ciarlanti.

Por parte de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe participaron la integrante del Gabinete de la especializada en inclusión, Erika Scarano, el Coordinador General de Protección de Derechos Civiles y Sociales, Facundo Vidal Valls, el Subdirector del centro de mediación, Gabriel Zinzoni y María Florencia Bottazzi y Pilar Aranda de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cerraron las disertaciones Fabián Fiori, fundador de la asociación civil Emperador y Cesar Alexander Kempski, de la Fundación Nueva Generación Argentina.