El imborrable 2022 de Unión de San Guillermo Por Ramiro Muñoz Deportes 09 de diciembre de 2022

Unión de San Guillermo transitó un largo camino para llegar hasta este glorioso e inolvidable 2022. Dicen que la espera es el tiempo que pasa para que algo suceda y parece que, en Unión, valió la pena. Normalmente a la gente no le gusta esperar, se necesita mucha paciencia. Paciencia para aguantar, soportar las no tan buenas y atravesar la “sequía”, que puede ser de títulos o directamente de pequeñas satisfacciones que en sumatoria se acumulan para generar algo grande. Solo la impronta de los que saben que siempre hay oportunidades para disfrutar de la lluvia de la felicidad y del deber cumplido, insisten, tratan de no caerse, intentan, hasta que al final, se da.