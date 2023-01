El adiós a "Tina", la última mujer que vivió para los medios

Docente de profesión, comunicadora social por vocación y decisión. Fundó Radio Libertad, estuvo a cargo del periódico El Equilibrio y pasó por las filas de Canal 4. Hoy, en el día de la mujer, el homenaje a Tina Bustamante.

Con respeto a las mujeres que aún están activas haciendo radio en la ciudad, nuestro homenaje de hoy, en su día, es para Ernestina Bustamante, Tina, la última mujer que dedicó su vida a la radio y a los medios de comunicación.

Nacida el 4 de mayo del 44 en San Justo (Santa Fe), Ernestina del Valle Bustamante, fue la mujer que marcó la historia de los medios en San Cristóbal. Hija de ferroviario, mamá por ese entones (abuela y bisabuela en la actualidad) con 38 años decidió cumplir el primero de sus anhelos, el de ser docente. Estudió la carrera de magisterio, comenzó a ejercerla inmediatamente recibida, pero en el medio y por cuestiones de estudio un nuevo “bichito” se le despertó en sus abriles, y fue la pasión por el periodismo.

Se percibe con una vida llena de matices, con mucha lucha, desde joven, tratando de superarse y llegar a ser “alguien”. “Ahora estoy en pausa, casi jubilada”, dice Tina quien se define como locutora -su voz en cada corte comercial es inconfundible- y como periodista; “aún sin estar haciendo radio sigo grabando publicidades porque mi voz se mantiene, por eso de vez en cuando me escuchan, en lo periodístico alcancé niveles a los cuales otros no han podido llegar, por eso no me quejo, siempre me defendí y me salió bien.

Cuando despierta su vocación

“En mi juventud no pude estudiar directamente cuando salí de la primaria, me gustaba Magisterio y siempre tuve esa idea”, cuenta la señora de la radio, como se la proclamó durante años, y agrega; “En aquella época no se podía, mi padre era un ferroviario que ganaba muy poco e ir a la escuela Nacional en aquel momento era costoso, había dos elites, la gente que iba a la nacional y el resto”.

“Yo lo tenía de vecino a Clelio Villaverde (maestro recordado) y él mi inspiraba y me impulsaba que yo vaya y aprenda Magisterio, tenía 38 años y me parecía que era muy mayor para hacerlo, pero él me insistió y por eso terminé estudiando y recibiéndome a los casi 41 años. En ese tránsito de estudio, en la Escuela Nacional se dictaban cursos de narración y de medios de comunicación social, yo hice los dos, que incluían la parte oral y gráfica. En lo oral tuvimos un trabajo que era grabar un programa de radio para que la profesora lo evaluara, nosotros, con mi compañera, dentro de ese programa hicimos una entrevista periodística (a Centurión) sobre folclore (el programa se refería sobre la vida de Peteco Carabajal). Al principio, cuando empezó a evaluar la docente, nos preguntó quién era Peteco, por eso le explicamos y nos miró con un poco de… no sé qué, pero a tal punto que nosotros sabíamos que algunos programas iban a ser mandados al Ministerio de Educación, y el nuestro fue uno, y ese programa fue destacado por el ministerio de Educación de la Provincia. Ahí ella nos felicitaba y destacaba porque para ella fue una sorpresa, obviamente que para nosotros no”.

Fundar Radio Libertad

A los dos meses de haber comenzado a trabajar en El equilibrio, Tina y su hijo Cuito vieron la posibilidad de crecer y agrandarse. El objetivo era tener su propia emisora, y así fue.

“Nuestro sueño era la FM propia” desliza Tina. “El periódico nos permitió tener algunos fondos, o al menos comenzar a solventar gastos para iniciarnos, ahí fue que nos pusimos a ver de qué manera lo íbamos a concretar, entonces surge el nombre de mi amigo Pedro Morini, que en aquel momento era presidente Comunal y a su vez dueño del Multimedio (lo sigue siendo en sociedad), lo visitamos y nos trajimos los primeros equipos importantes. De a poco nos fuimos superando, por ejemplo, decirte que el trasmisor -que aún tenemos- lo pagamos en cuotas. Fue un comodato con Lito D’ Angelo, nosotros no podíamos pagarlo de contado y él nos ayudó, nos dio a pagarlo en dos años y haciendo sacrificio lo pudimos terminar de pagar”, recuerda Ernestina.

Su primer programa se llamó Hablando en Libertad, emisión radiofónica que aún perdura de otros conductores. “Tiene más de 20 años y su primer operador fue el chico de Cena, después llegó Michi Michi Bulacio y así otros tantos.

En algún momento fue su propia operadora de radio. “no había quien opere (maneje la consola) y yo me armaba mi propio programa, hablaba, ponía la música, mandaba a tandas. Manejaba la consola a la perfección”, sostiene Tina, quién además recuerda que fue en “las épocas del cassette. También me tocó operar técnicamente con CD, y en la última etapa con la PC, que es mucho más fácil -explica entre risas-.

Los medios de comunicación, una opción de vida

Tina dice que siempre supo que la radio iba a ser su vida. “Lo hice con mucha fe y con la seguridad de que iba a persistir. Fuimos cambiando gente y locutores, pero la esencia siempre se mantuvo, a tal punto que una vez que inicié la radio dejé la docencia. Si bien como maestra nunca pude llegar a ser titular, siempre tuve trabajo y eso me cansó y me dediqué solo a la radio”.

“Mi objetivo fue siempre ir perfeccionándome más en el periodismo, por eso, en los '90, junto a Gabriela Mugna, Cacho Lucero y Marcelo Theiler viajábamos dos veces por semana (en remis) a Rafaela para hacer el curso de Técnicas en Periodismo. Cuando terminamos ese curso, un buen día me llega a mi casa Daniel Avataneo, director y uno de los dueños de Canal 4 a ofrecerme si quería hacer televisión”, cuenta Ernestina, pero jocosa reconoce que ella “no quería saber nada. La parte de televisión no me gustaba, no me llamaba la atención, pero me terminó convenciendo”.

Su primer programa fue un programa político “la política me gustó siempre y siempre participé”, sostiene, y luego hizo un programa de producción que se denominaba “Producción y Desarrollo” que se emitía los sábados al mediodía y que terminó siendo nominado a los ASTC.