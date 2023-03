Un nuevo año deportivo del futbol regional se puso en marcha, con la ilusión y la expectativa de ver a equipos totalmente nuevos, con planteles renovados, pero sabiendo que los históricos también se quedaron y tienen mucho por aportar.

En Hersilia, lugar donde hará las veces de local Ambrosetti, San Lorenzo venció en un partidazo a Central por 4 a 2. Almaraz abrió la cuenta para el local que ya jugaba con un hombre de más por la expulsión de Bertolotti. Gino Simonatti fue el encargado de estirar las diferencias, pero Roch le puso suspenso al partido con el primer descuento.

Posteriormente, uno de los refuerzos del Santo, Paredes (p), volvía poner diferencias de dos, aunque rápidamente Franco Lencina volvía a descongtar. Finalmente, Edgar Pérez puso cifras definitivas para el 4 a 2 final.

Al partido le quedó tiempo para dos expulsiones más, la de Quintana en Central y la de Ivo Simonatti en CASLA.

En San Cristóbal, Ferro recibió al campeón Atlético de Tostado pero no le tuvo respeto. El elenco de Sánchez y Faerman fue de menor a mayor, después de los 30 minutos iniciales comenzó a crecer, agarró volumen de juego y torció el partido a su favor.

Se vio un Ferro más directo, sin tanto juego en el medio y prácticamente sin desprender a sus laterales, pero sí punzante, con pressing alto. El primer tanto llegó en el epílogo del PT, cuando Brian Blesio (uno de los nuevos) llegó apara empujar la pelota al fondo de la red luego de que se la bajaran a la salida de un tiro de esquina.

En el complemento el CAT respondió con dos o tres jugadas de arranque, pero Sonsogni, con un gran unipersonal, ponía el dos a cero luego de clavar la pelota en el ángulo de Benegas. No alcanzó a terminar de festejar Ferro que el CAT le metió el descuento, fue por intermedio de Mariano Moreno, el jugador más desequilibrante que tuvo la vista.

Un minuto después del descuento El Lorito tuvo un penal a su favor, pero Barreto lo tiró por encina del travesaño y el tanteador no se movió más. A los 35 llegó la expulsión de Lautaro Romero, por lo que Ferro terminó jugando con un hombre de menos.

El resto de los resultados

CACU (2) VS AT. SELVA (2)

Goles: Jorge Elia- Santiago Córdoba (CACU)

Goles: Julián Córdoba (2) 1p.

Exp: Conrado Mandrille López (CAS)

LIBERTAD (2) VS UNION A.(0)

Goles: Luis Rivero- Facundo Monzón



Goles: UNION SG (6) VS UNION Y JUVENTUD (2)

Goles: Santiago Baldisonne (2)- Mateo Tutera- Castoldi- Franco Galeano- Gómez

Goles: Javier Boiero- Juan Barros

SAN LORENZO (1) VS SPORTIVO (1)

Gol: Bautista Gervasoni (p)

Gol: Gabriel Nietto

Tabla de Posiciones

Unión SG 3- San Lorenzo A 3- Ferro Dho 3- Libertad Trinidad 3- At. Selva 1- CACU 1- San Lorenzo T 1- Sportivo 1- Unión Arrufo 0- CAT 0- CCAO 0- Unión y Juventud 0

Próxima Fecha

Viernes: CACU Vs Sp. Villa Minetti

Domingo

Central Vs Ferro Dho

Libertad Vs Unión Y Juventud

Unión Sg Vs San Lorenzo T.

At. Tostado Vs Unión A

Selva Vs San Lorenzo A.