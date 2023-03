Hospital de San Cristóbal: inversiones, equipamiento y faltante de médicos

La Dra. Mariela Eyvastre y Mariela Barale, quienes forman parte de la Dirección del Hospital de la ciudad de San Cristóbal, hablaron acerca de las importantes inversiones que se hicieron en los últimos meses, como el arreglo de los aires acondicionados centrales de la guardia, internación, quirófano y laboratorio. La adquisición de un nuevo equipamiento para rehabilitación, kinesiología, laboratorio y la llegada de un digitalizador de imágenes para lo que es radiología y mamografía que permitirá una mejor calidad de las placas. Sumado a la incorporacion de dos aires acondicionados más al sector de internación. Para todo esto, la inversión que hizo el gobierno fue alrededor de 15 millones de pesos en los últimos tres meses.

"El arreglo de los aires era urgente porque es trabajar en buenas condiciones, en todas las áreas que se arregló son puntos que se necesitan que el personal trabaje bien y la gente se sienta cómoda. Se va a ir haciendo un mantenimiento para que no vuelva a suceder y estén en condiciones para un mejor funcionamiento de los servicios".

Dengue: no se registran casos en San Cristóbal, pero si hay casos en zonas aledañas.

"En cuanto a la prevención, depende de cada uno, qué hiciste en tu patio, diste vuelta las tapitas o el tachito que había con agua para renovar el agua y que no se generen larvas de mosquitos. ¿Tiraron todo lo que sea cacharros atrás del patio para hacer es descacharrado? Cada uno de nosotros somos responsables de qué hacemos para colaborar con el común denominador y la salud en general de la comunidad toda", indicaron las entrevistadas.

Además, aclararon la importancia de fomentar el aprendizaje en los residuos y tener mucho cuidado para reducir el hábitat en donde pueden crecer los mosquito y, a su vez, seguir contando con la posibilidad que el mosquito que esté no esté infectado de dengue.

Se sugiere utilizar ropa mangas largas y la colocación de repelente cada 2 o 3 horas para evitar la picadura del mosquito.

Faltante de médicos

El hospital local tiene una necesidad importante que es la falta de médicos que quieran trabar en San Cristóbal. Es un tema que ya se habló puertas adentro y hacia afuera, no sólo en la localidad sino también con la Ministra de Salud de la provincia, con el área responsable de la región y en las redes sociales.

"Pedimos a toda la comunidad que trate de optimizar el uso de la guardia en cuanto a la urgencia y la espera, porque el que es urgente va a pasar primero y eso forma parte de la colaboración de la comunidad", explcaron.