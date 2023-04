La Universidad Nacional del Litoral extendió certificaciones en oficios a 57 mujeres y hombres que participaron en 2022 de la primera instancia de evaluaciones de conocimientos en matera de costura textil básica, de capataz de pintura y albañilería y técnico en albañilería. Se trata de una iniciativa de la UNL que se ejecuta a través de la Unidad de Certificación de Competencias.

“Fue una propuesta muy importante para la UNL. Es importante pensar no sólo en esa Universidad que enseña sino que también es clave abrir un poco más la cabeza para concebir una Universidad que puede reconocer saberes adquiridos a través de una educación no formal”, aseguró el rector Enrique Mammarella al encabezar el acto de entrega de diplomas se concretó este lunes 3 de abril en el Foro Cultural Universitario. Acompañado por la directora de la Unidad de Certificación de Competencias, Rossana Ingaramo, Mammarella completó: “Esta propuesta tiene que ver con el poder reconocer a quienes todos los días salen a trabajar a través de un oficio aprendido. Esto implica poner en valor el esfuerzo de las personas y entender también desde la Universidad que la única forma no es la escolarizada sino que hay otros mecanismos”.

Certificación y beneficios

Por su parte, Ingaramo explicó que “esta iniciativa que estamos desarrollando desde la UNL brinda la posibilidad de validar conocimientos en oficios. Entre los beneficios que ofrecemos se encuentra la extensión de un certificado oficial emitido por la Universidad que valida lo que cada persona sabe hacer lo cual constituye una herramienta que facilita oportunidades laborales. Además, todas las personas que pasen por nuestro Programa y certifiquen sus conocimientos en cada una de las convocatorias integrarán un banco de datos oficial de la UNL”.

Luego, Ingaramo explicó: “En 2023 realizamos una experiencia piloto en la que evaluamos costura textil básica, de capataz de pintura y albañilería y técnico en albañilería. Fueron jornadas de mucho aprendizaje que tienen como conclusión este acto en el que estas personas obtienen su certificado por parte de la UNL”. Finalmente, concluyó: “a la Universidad no le interesa saber dónde se aprendió el oficio sino saber qué sabe hacer efectivamente una persona”.

En primera persona

Silvia Zeballos, costurera participante de las certificaciones, valoró: “Este curso nos dio la oportunidad de poder certificar nuestro oficio. Se trataba de demostrar qué es lo que sabemos de una costura básica. Realmente fue de mucha ayuda, la instructora nos ayudó, nos indicó en todo lo que pretendían para confirmar que sabíamos. Hace muchos años que tengo un taller y hago alta costura, pero no tenía mi oficio certificado. Por tanto, para mí es un logro. Es muy importante poder a mi edad tener un aval de lo que estoy haciendo.

Por otra parte, Gisela Andreoli, otra de las costureras participantes de las certificaciones, aseguró que “realmente es hermoso ser parte de esta iniciativa. Se trata de una certificación de un oficio que habitualmente no se valora, que no se le da el lugar que se merece y es muy importante que se certifique nuestro conocimiento. Estamos muy agradecidas con la UNL. Hicimos una capacitación donde cada una volcaba lo que ya sabía: desde costura básica hasta alta costura y cada una iba con su conocimiento y para quienes no sabían tanto pudieron aprender mucho más”.



Nuevas certificaciones

La UNL ya tiene previstas nuevas instancias de evaluación de conocimientos para este mes de abril. Se analizarán destrezas de costura textil básica. Será el viernes 21 y sábado 22 en Mercadito de Diseño (Marcial Candioti 6256).

Para inscribirse, es necesario escribir un correo electrónico a [email protected] o bien dirigirse al Mercadito de Diseño. El plazo para anotarse se extiende hasta el viernes 14 de abril.