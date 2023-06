Ceresina: Triunfos de San Lorenzo Ambrosetti, CAT, Libertad, Unión SG y Atlético Selva

Este domingo se disputó íntegramente la 12° fecha del torneo superior liguista. Esta fue la primera fecha del segundo tramo del certamen. La jornada fue negativa para los equipos ceresinos. Atlético de Selva en el «Marozzi» derrotó a CACU 2 a 1, mismo resultado el de San Lorenzo Ambrosetti que derroto a Central en el «Maero». En Arrufo, se impuso Libertad Trinidad 2 a 0, mientras que en Villa Minetti y ante una lluvia torrencial empataron Sportivo y San Lorenzo 3 a 3. En el partido de la fecha, Atletico Tostado cortó el largo invicto de Ferro Dho al ganarle 1 a 0 mientras que Unión SG sumó otra victoria en el certamen ante Unión y Juventud 1 a 0.

LOS RESULTADOS

SUB 23

AT-. SELVA (2) VS CACU (0)- ARBITRO: Jorge Tolosa

Goles: Leider Ullua- Ignacio Chazarreta

CENTRAL (2) VS SAN LORENZO A. (1) ARBITRO: Diego Bejarano

Goles: Bruno Gimenez- Sebastian Bolbiese (p)

Gol: Leonardo Perez

Exp: Vallejos y Rodriguez (SLA)- Toloza (CCAO)

CAT (6) VS FERRO DHO (0)- ARBITRO-Jorge Lemos

Goles: Ivo vallejos (3)- Grismado- Quiroz (p)- Velloso

Exp. Quiroz (CAT)- Lotto (FD)

UNION A (1) VS LIBERTAD (0)- ARBITRO: Hector Jimenez

Gol: Jonatan Varela

UNION Y JUVENTUD (0) VS UNION SG (2) ARBITRO: Franco Cambursano

Goles: Pagani- Maretto

SPORTIVO (1) VS SAN LORENZO (1)- ARBITRO: Daniel Britez

Gol: Vladimir Rotta

Gol: German Acosta

Exp: Ibañez (SVM)

PRIMERA DIVISION

AT-. SELVA (2) VS CACU (1)- ARBITRO: Fernando Retamoso

Goles: Adrian Gomez.- Leandro Marozzi

Gol: Fabian Acosta

Exp: Guiroy y Cordoba (CACU)

CENTRAL (1) VS SAN LORENZO A. (2) ARBITRO: Marcelo Retamoso

Gol. Elias Escalada

Goles: Gino Simonatti- Martin Almaraz

Exp: Gigena (CCAO)

CAT (1) VS FERRO DHO (0)- ARBITRO- Agustin Rossi

Gol: Kevin Velazquez

UNION A (1) VS LIBERTAD (2)- ARBITRO: Alejandro Schneller

GoL: Facundo Toloza

Goles: Juan Pablo Basualdo- Daniel Diaz

UNION Y JUVENTUD (0) VS UNION SG (1) ARBITRO: Mauro Roldan

Gol: Cristian Wagner

Exp: Tutera (USG)- Gaitan (UJB)

SPORTIVO (3) VS SAN LORENZO (3)- ARBITRO: Juan Carlos Gonzalez

Goles: Brian Chavez (p)- Carlos Maidana- Javier Garay

Goles: Kevin Bustos (2)- Claudio Rosso

POSICIONES DE LOS CAMPEONATOS

TABLA DE POSICIONES SUB 23

San Lorenzo A. 25- CCAO 25– Atletico Tostado 22- Sportivo 21- CACU 19- Union SG 18- At. Selva 17- Union y Juventud 13- San Lorenzo T. 11- Union A 11- Libertad 8- Ferro Dho 7 .-

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

CAT 27- Libertad Trinidad 24- Union SG 23-Ferro Dho 23 (X)- San Lorenzo A 21- CCAO 16- At. Selva 13- San Lorenzo T 12- Union y Juventud 10 -Union Arrufo 9 (X)– CACU 8- Sportivo 7-

LA FECHA QUE VIENE: 13° DEL TORNEO

SAN LORENZO A VS SELVA

SPORTIVO VS CACU

FERRO DHO VS CCAO

UNION Y JUVENTUD VS LIBERTAD

SAN LORENZO T VS UNION SG

CUDA VS CAT