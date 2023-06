Y un dato que no es menor: estiró a 12 su racha de partidos ganados en forma consecutiva imponiéndose esta vez de punta a punta por 84 a 77. El equipo de Andres Poi arrancó muy bien el primer cuarto, fue fino e implacable en la ofensiva y dejó casi sin ideas a Racing ejerciendo además esa defensa como viene acostumbrando en los últimos tiempos. Como es lógico, la reacción no se hizo esperar de parte de Racing utilizando principalmente a sus internos Núñez y Fernández, mas Mauro Pérez que le dieron vitalidad en el ataque y con algún que otro acierto desde el perímetro, pudo descontar puntos valiosos. Al término del 1er. cuarto ganaba 26 a 18 y el rojiblanco se fue al descanso arriba 44 a 38. Si hay algo que no cedió fue el constante liderazgo en el score, llevando las riendas de la contienda, independientemente de las ventajas mayores o menores que ostentaba en el electrónico.

Con su libreto de siempre, con su manera de jugar, de adaptarse a cada rival y además soportando algunas vicisitudes como la acumulación de faltas de Horacio Rigada y el ingreso de Sebastián Braida (11), que tuvo que defender a uno de los hombres altos de su oponente, teniendo algún inconveniente en la contención, pero atacando quirúrgicamente en zona de 3 puntos, con un colchón de anotación de calidad por su peso en el trámite. Un cerebral Víctor Cajal que realmente tuvo una noche formidable, complementado con la ayuda de S. Andrione y por sobre todas las cosas, un andar muy parejo con goleo distribuido entre Gastón Fino (15), Luciano Lizarraga (13), Horacio Rigada (12), Cajal (12) y Andrione (13). El mejor segmento fue el tercero con un parcial de 18-10, mientras que en el último cuarto se impuso el local 29 a 22, pero recortando algunos puntos en las acciones finales cuando el margen ya era demasiado largo y el triunfo visitante estaba consumado. Matias Núñez con 21 fue el mejor de Racing, seguido por Mauro Perez con 15 anotaciones.

El martes, a las 21 hrs. en el Gigante de la Avenida, Sportivo buscará un histórico pasaporte a la gran final. Un probable tercer juego se disputará el miércoles a las 21 hs.

Fuente Zonade3.com