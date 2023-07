En cancha del «Rojo» CACU se impuso 1 a 0 ante San Lorenzo Ambrosetti y sigue en la pelea por el octavo lugar de la clasificación. En una fecha favorable para los equipos que pelean un puesto entre los ocho, Unión y Juventud de Bandera derrotó por la mínima a Unión Deportiva Arrufó y Atlético de Selva bajó a Libertad Trinidad ganando 2 a 1. En Tostado, Ferro Dho recuperó la memoria, derroto 1 a 0 a San Lorenzo y se metió otra vez entre los 4 mejores del certamen. En San Guillermo, Atlético Tostado dio un gran paso para asegurarse el «1» al ganarle a Unión 3 a 1. En sub 23, el triunfo de San Lorenzo Ambrosetti le aseguro su clasificación entre los ocho, al igual que CAT que sumó su punto 36.

PRIMERA DIVISION:

SAN LORENZO (0) VS FERRO DHO (1)- ÁRBITRO: CARLOS GALERA

Gol: Leandro Vaquer

UNIÓN SG (1) VS AT. TOSTADO (3)- ÁRBITRO: FERNANDO RETAMOSO

Gol: Santiago Baldissone

Goles: Kevin Velazquez (2)- Emiliano García

Exp: Esteban Demaria (CAT)

AT. SELVA (2) VS LIBERTAD (1)- ÁRBITRO:HUGO MOREYRA

Goles: Conrado Mandrille López (2)

Gol: Ferreyra

Exp: Gómez (AS)- R. Maurici (LVT)

UNIÓN Y JUVENTUD (1) VS UNIÓN ARRUFÓ (0)- ÁRBITRO:AGUSTIN ROSSI

Gol: Juan Manuel Barros

Exp: Tolosa (CUDA)

CACU (1) VS SAN LORENZO A (0)- ÁRBITRO: DANIEL BRITEZ

Gol: Geronimo Quintana (EC)

Exp: Arévalo (SLA)- Edgar Pérez (SLA)- López (CACU)

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

Atlético Tostado 38 - Libertad Trinidad 34 - Unión SG 32 - Ferro Dho 32 - San Lorenzo A 30 - Unión Arrufó 23 - CCAO 23 - Unión y Juventud 21 - Atl.- Selva 20 - CACU 18 - San Lorenzo T 16 - Sportivo 8 (E)

OCTAVA FECHA - 30/07/23

Atl. Libertad Trinidad Vs. San Lorenzo (A)

Ferro Dho (SC) Vs. Atlético Ceres Unión

Unión Dep. Arrufó Vs. San Lorenzo (T)

Club Atlético Tostado Vs. Unión y Juventud (B)

Club Atlético Selva Vs. Sportivo Villa Minetti

MIERCOLES 2/08/23

Central Arg. Olímpico Vs.- Unión San Guillermo

Fuente Ceres Ciudad