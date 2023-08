El Coro Polifónico provincial se presentará en San Cristóbal

"Está toda la ciudad invitada al espectáculo gratuito, organizado por la Sociedad Italiana de San Cristóbal que ha realizado las gestiones ante el Ministerio de Cultura. Es viable que se haga presente el Ministro de Cultura de la provincia y un acontecimiento que hace 40 años no se da en la ciudad", expresó Hugo Tallarico.

Coro Polifónico Provincial de Santa Fe

El Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, creado en 1961, ha realizado recitales en más de cien localidades de la provincia de Santa Fe, en casi todas las provincias de la Argentina y en países vecinos de Latinoamérica. En el exterior, obtuvo su mayor logro al comienzo de su actividad, cuando recibió el segundo premio en la categoría más importante de Polifonía contemporánea en el XVII Concurso Internacional de Coros de Arezzo (Italia), donde además se clasificó en otras categorías (coro femenino y música popular).

En su repertorio se encuentran obras de Ockeghem, Palestrina, Victoria, Monteverdi hasta Ligetti, Schoenberg, Whitacre sin dejar de lado a los argentinos Ginastera, Dublanc, Guastavino, Caamaño, Virtú Maragno, Ramírez, Leguizamón, Gianneo, Graetzer, Pignone, Malachevsky, Moruja y otros. En la temporada 2023, por concurso de antecedentes y oposición, la directora es la Mtra. Virginia Bono.

"Me parece muy importante para nuestra ciudad, hace 40 años que no se da un evento de este tipo, entonces es importante que todos podamos disfrutar de la música y el canto del coro. La decisión de hacerlo en la escuela nacionales es porque el coro cuenta con 54 participantes y en los salones nuestros no entraban, entonces tuvimos que elegir un lugar amplio y que diera cabida a toda la gente que quisiera concurrir y agradecemos la colaboración de la escuela", indicó Mary Palazzo.