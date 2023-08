La Ceresina le puso condimento al cierre de la fase regular

Se fue la 20° fecha del torneo superior liguista. En la nueva cancha de San Lorenzo Ambrosetti y ante una verdadera multitud, tras el acto inaugural del nuevo predio, el local le ganó con un tanto de Nicolás Martinez a Ferro Dho que no pudo convertir en el partido las ocasiones que originó. En Tostado, en el superclásico de la ciudad, después de muchos años se impuso San Lorenzo ante el CAT 1 a 0 con tanto de Enzo Iñiguez. Este resultado mantiene vivo al santo para la clasificación. En Ceres se jugó un partido vibrante, CACU lo ganaba 3 a 2, pero el arquero de Union Deportiva Claudio Roldan lo empató en la ultima 3 a 3. En Villa Minetti fue un festival de goles, ganó Libertad 6 a 1. En tanto en San Guillermo, Atlético Selva ganó un partido clave ante Unión 3 a 1. En Bandera, la ilusión de la clasificación sigue intacta tras la victoria frente a Central 2 a 90. En sub 23, San Lorenzo Ambrosetti tiene el «1» casi asegurado, y Central es el nuevo escolta del líder.

TODOS LOS RESULTADOS

SUB 23

UNION SG (2) VS AT. SELVA (1)- ARBITRO: DIEGO BEJARANO

Goles: Broun- Cristian Wagner

Gol: Lauxmann

SPORTIVO (2) VS LIBERTAD (0)- ARBITRO: FRANCO CAMBURSANO

Goles: Nelson Mordka (2)

CACU (3) VS CUDA (0)- ARBITRO: DANIEL BRITEZ

Goles. Alan Calderon- Cesar Bravo- Lautaro Vera

SAN LORENZO A. (3) VS FERRO DHO-(0) ARBITRO: JUAN CARLOS GONZALEZ

Goles: Francisco Vicens- Leonardo Perez (p)- Lautaro Vallejos

Exp:_ Taborda (FD)

SAN LORENZO T (2) VS CAT (1)- ARBITRO: MARCELO RETAMOSO

Goles: Joaquin Zapata- Quiroz

Gol: Rodrigo Roldan (p)

UNION Y JUVENTUD (2) VS CCAO (3)- ARBITRO: HECTOR JIMENEZ

Goles: Maycol Cabrera- Esteban Ganem

Goles: Bruno Gimenez- Franco Lencina-Tomas Grande



PRIMERA DIVISION

UNION SG (1) VS AT. SELVA (3) – ARBITRO: AGUSTIN ROSSI

Gol: Ezequiel Larrea

Goles: Conrado Mandrille- Julian Cordoba- Adrian Gomez

Exp: Nicola (USG)

SPORTIVO (1) VS LIBERTAD (6)- ARBITRO: JORGE LEMOS

Gol: Leguizamon (p)

Goles: Luna- Rivero (2)- Juan Pablo Basualdo- Roman Rodriguez- Rodrigo Puebla

Exp: Ponce y Gallardo (SVM)- Lazo (LVT)

CACU (3) VS CUDA (3)- ARBITRO: FERNANDO RETAMOSO

Goles: Santiago Cordoba- Facundo Vivas- Jose Muñoz (p)

Goles: Tito Ramirez (p)- Claudio Roldan- Lisandro Villarroel

SAN LORENZO A. (1) VS FERRO DHO (0)- ARBITRO: HUGO MOREYRA

Gol: Nicolas Martinez

Exp: Raul Sanchez (DT FD)- Gino Simonatti (SLA)- Cena (SLA)- Carrizo (FD)

SAN LORENZO T (1) VS CAT (0)- ARBITRO: ALEJANDRO SCHNELLER

Gol: Enzo Iñiguez

Exp: Nicolas Diaz (CAT)- Fernandez (SLT)

UNION Y JUVENTUD (2) VS CCAO (0)- ARBITRO: MIGUEL GONZALEZ

Goles: Federico Cantadori- Jonatan Godoy (p)



POSICIONES:

SUB 23:

SAN LORENZO A. 44 (C)-CCAO 42 (C)– AT. TOSTADO 39 (C)– SPORTIVO 35- UNION SG 32- CACU 31- SELVA 25(E)- UNION BANDERA 22 (E)- SAN LORENZO T. 22 (E)- LIBERTAD 18 (E)- FERRO DHO 16 (E)- UNION ARRUFO 11 (E)

PRIMERA DIVISION:

AT. TOSTADO 41 (C)- LIBERTAD 38 (C)- FERRO DHO 35 (C)- SAN LORENZO A. 34 (C)- UNION SG 33 (C)- CENTRAL 27 (C)– AT. SELVA 26 – UNION ARRUFO 24- UNION BANDERA 24- SAN LORENZO T. 22- CACU 19- SPORTIVO 8

PROXIMA FECHA: 21° DOMINGO 20 DE AGOSTO

CCAO vs San Lorenzo T

CUDA vs San Lorenzo A.

At. Selva vs Union y Juventud

CAT vs CACU

Libertad vs Ferro Dho

Sportivo vs Union SG