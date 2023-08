Tras la jornada del viernes los elencos quedaron calificados en sus grupos y luego se armó la general. Todo a confirmar oficialmente con la Federación una vez que lleguen los informes definitivos de los partidos del viernes.

Las tablas de los grupos

Zona A: Banco 5-3, Atlético Ceres Unión 4-4, Huracán 4-4, Independiente 3-5.

Zona B: Atlético Tostado 7-1, Sanjustino 5-3, Racing 2-6, Ben Hur 2-6.

Zona C: El Tala 6-2, Atlético María Juana 4-4, Rivadavia 3-5, Ceci 2-6.

Zona D: Atlético Sastre 7-1, Atalaya 5-3, Unión Santo Tomé 3-5 y Centenario 2-6.

Zona E: Alumni 6-2, San Martín 6-2, Náutico 3-5, Brown 0-8.

Zona F: Atlético San Jorge 7-1, Temperley 6-2, Americano 4-4, Regatas 0-8

La general

Primeros

1 Atlético Tostado 7-1 +135

2 Atlético San Jorge 7-1 +114

3 Atlético Sastre 7-1 +71

4 Alumni de Casilda 6-2 +55 (692 GF)

5 El Tala de Rosario 6-2 +55 (642 GF)

6 Banco Provincial de Santa Fe 5-3 +70

Segundos

7 Temperley de Rosario 6-2 +152

8 San Martín de Carlos Pellegrini 6-2 +63

9 Sanjustino 5-3 +73

10 Atalaya de Rosario 5-3 +43

11 Cacu de Ceres 4-4 +7

12 Atlético María Juana 4-4 +6

Terceros

13 Americano de Carlos Pellegrini 4-4 +28

14 Huracán de San Javier 4-4 -10

15 Unión de Santo Tomé 3-5 +10

16 Rivadavia Juniors de Santa Fe 3-5 -15

Terceros no clasificados

Náutico Rosario 3-5 -18

Racing San Cristóbal 2-6 -98

Cruces

Atlético Tostado vs. Rivadavia

Atlético San Jorge vs. Unión de Santo Tomé

Atlético Sastre vs. Huracán

Alumni vs. Americano

El Tala vs. Atlético María Juana

Banco vs. Cacu

Temperley vs. Atalaya

San Martín vs. Sanjustino

La Copa Santa Fe definió sus cruces de playoffs de la etapa federativa en la noche del viernes tras la disputa de los últimos ocho partidos interzonales de la fase regular.

Los mejores 16 elencos de la primera etapa quedaron sembrados así de cara a la serie al mejor de tres encuentros en busca de los cuartos de final: Atlético Tostado vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Atlético San Jorge vs. Unión de Santo Tomé, Atlético Sastre vs. Huracán de San Javier, Alumni de Casilda vs. Americano de Carlos Pellegrini, El Tala de Rosario vs. Atlético María Juana, Banco Provincial de Santa Fe vs. Club Atlético Ceres Unión, Temperley de Rosario vs. Atalaya de Rosario y San Martín de Carlos Pellegrini vs. Sanjustino.

Luego de los desempates en los grupos, se armó la general y en la comparación las más ajustadas fueron entre Alumni y El Tala (se dirimió por puntos a favor), la de Cacu con Atlético María Juana (por 1 punto en la diferencia de gol) y la que dejó sin playoffs a Náutico de Rosario y benefició a Rivadavia Juniors de Santa Fe.

La fecha del viernes

Para dirimir los puestos finales hubo algunos resultados que sorprendieron y cambiaron panoramas de grupos y de la general.

Por ejemplo, Americano de Carlos Pellegrini logró el tercer lugar y el pasaje al derrotar a San Martín en el duelo la ciudad por 90 a 56 con 18 de Guillermo Romero y 16 de Francisco Alasia.

Atletico Tostado ganó su zona y fue 1 de la general al imponerse a Atlético Ceres Unión 74-71 con 27 de Enzo Parola.

El que festejó en el duelo regional y quedó bien arriba fue Atlético Sastre, por 73 a 66 ante Atlético María Juana con 22 de Bautista Peralta.

Otro que ganó su grupo fue El Tala de Rosario, que derrotó a Atalaya Rosario por 76 a 62 con 21 puntos de Santiago Cabrejas. El Azul también clasificó como segundo de su zona.

Por su parte, Alumni de Casilda fue el mejor de su zona tras doblegar a Regatas Coronda 89-70 con 16 de Erick Topino.

Racing de San Cristóbal no llegó a los playoffs, pero le ganó 89 a 81 a Huracán de San Javier en la despedida con 22 de Diego Pérez.

Lo mismo para Ben Hur, que le ganó el choque de Rafaela a Independiente 66 a 52 con 14 de Norlis Dobler y también lo dejó sin postemporada.