San Guillermo: "Prueba pedestre Juan Carlos Zabala 2023"

Las inscripciones serán a las 08:00 hs. y el inicio a las 09:00 hs.

Fiscaliza Ansa - Asociación del Noroeste Santafesino de Atletismo.

PRUEBAS:

- Promocionales (para niños) U6 U8 U10 U12 / Inscripción un alimento no perecedero.

- U14 15OO mts. / Inscripción un alimento no perecedero.

- U16 y U18 2500 mts. / Inscripción $1500.

- Correcaminata / libre - Inscripción un alimento no perecedero.

- 5K General / Inscripción $1500.

- 10K / Inscripción $1500.

- Categorías U20, Mayores, Mayores B, Master A, Master B y Master C (importantes premios $ General / Trofeos por categorías).

Como alimentos no perecederos pueden llevar arroz, aceite, puré de tomate, jardineras, azúcar, cacao en lo posible.