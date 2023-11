La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales resolvió otorgarle el Premio Consagración Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) -año 2023- de la Sección de Ciencias de la Ingeniería y de Tecnología, en el área de Ciencias de la Ingeniería, al Dr. Eduardo “Cabe” Miró, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL e investigador en el Instituto de Catálisis y Petroquímica - INCAPE (UNL-CONICET).

A lo largo de su carrera como investigador, ha cubierto varios aspectos referidos a la aplicación de procesos para el control de la contaminación atmosférica y actividades productivas.

“El premio consagración de la ANCEFN, realmente es un honor porque es una de las instituciones de su tipo más antiguas del país. Empieza sus actividades en 1874 en el marco de la fundación de la Universidad de Buenos Aires y en 1926 adquiere autonomía”, sostuvo Miró.

Cabe destacar, que el docente-investigador UNL-Conicet también fue distinguido en 2022 con el Premio Houssay Trayectoria en el área Ingeniería, Arquitectura e Informática en reconocimiento a su contribución -de manera sobresaliente- en la producción de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas con significativo impacto económico y social, y por haber promovido la formación de recursos humanos.

“Tanto el premio de la Academia 2023 como el Premio Houssay, que me entregaron en 2022, están vinculados con el área de las ingenierías que es lo que hago en mi lugar de trabajo, tanto en el INCAPE como en FIQ, donde desarrollo investigación y docencia. El INCAPE, con el transcurso del tiempo, empezó a dedicarse a distintos aspectos de la ingeniería, que no son exclusivamente la catálisis. Si bien ésta se puede decir que es una ciencia que está dentro de la ingeniería química, actualmente en este Instituto se están desarrollando investigaciones en una gran variedad de áreas diferentes”, explicó el recientemente premiado. Entonces, añadió: “el significado de este premio para mí apunta a los aspectos ingenieriles que fui incorporando a lo largo de mi carrera. Muchos de esos aspectos ingenieriles estuvieron dedicados a resolver problemas de industrias que no necesariamente estaban relacionados con la catálisis”.

El acto de la entrega de premios de la ANCEFN tendrá lugar el 24 de noviembre a las 10:00 hs en el Centro Cultural de las Ciencias- C3 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CABA).

Premio a la Trayectoria en Catálisis y Procesos Catalíticos

Miró, también fue galardonado este año con este premio a la trayectoria otorgado por la Sociedad Argentina de Catálisis (SACat). Esta distinción fue compartida con la Dra. María Lujan Ferreira. Ambos profesores investigadores han tenido una destacada trayectoria en los campos de biocatálisis y catálisis heterogénea. A lo largo de sus carreras, han demostrado un sólido compromiso con la investigación científica, así como idoneidad en la formación de recursos humanos y asesoramiento de investigadores jóvenes. Sus desarrollos científicos y tecnológicos han tenido un alto impacto, no solo a nivel académico, sino también en la industria y el sector productivo de nuestro país. Además, ambos candidatos han tenido una participación activa en la organización y gestión de instituciones científicas y académicas a nivel regional y nacional.

“Este otro premio otorgado por la SACat, sí está ya más enfocado a la catálisis y para mi trayectoria en ese ámbito específico de la ciencia donde, tradicionalmente, hemos constituido a nivel nacional un grupo de investigadores que nos reunimos cada dos años en congresos de la especialidad, donde nos conocemos y compartimos experiencias”.

Eduardo integra el grupo de Fisicoquímica del INCAPE, uno de los grupos más grandes del Instituto en cuanto a investigación. Son alrededor de 50 personas entre becarios, estudiantes de doctorado, investigadores y pasantes.

Hoy con 67 años y en medio de los trámites por su jubilación, Miró expresó: “Estos premios que son a la consagración, a la trayectoria, etcétera, parecería como que marcan el final de una carrera. Por el contrario, yo no lo veo así de ninguna manera. Todavía siento espíritu como para seguir progresando y seguir haciendo cosas que aporten a la ciencia y a la sociedad”. Cuando finalmente cierre este ciclo, Eduardo piensa seguir relacionado de algún modo con las pasiones que descubrió entre aulas y laboratorios: “Una de las actividades que me gustaría continuar haciendo es todo lo relacionado a cultura científica y seguir siendo un ‘Mago químico'. Me encanta”.