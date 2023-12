Germán Lerche habló de "empobrecimiento ilícito" en la primera audiencia del juicio

Este miércoles se dio inicio al juicio con el ex presidente del Club Atlético Colón, Germán Lerche, que la Justicia lo acusa de “administración fraudulenta”.

El tribunal pluripersonal está integrado por los jueces Lisandro Aguirre -presidente-, Martín Torres y Celeste Minniti. En tanto que el juicio, se extendería hasta el 18 de diciembre, cuando está previsto se lea el veredicto.

En defensa del ex presidente rojinegro actúan los Dres. Gabriel Hernando y Ángelo Rossini.

Precisamente, Lerche fue consultado por los periodistas que estaban en los Tribunales y dijo: “La instancia del juicio para discutir no solamente un modelo de gestión en el club, que vamos a contrarrestar lo que dice la querella, desde las instancias judiciales y las imputaciones penales que se me hacen”.

Y lanzó: “Voy a tratar de que se instale acá, a ver si el Tribunal es capaz de generar jurisprudencia a ver si instala el ‘empobrecimiento ilícito’, una figura que no existe. Perdí auto, oficina, no tengo laburo y es imposible que me vaya bien. Aparte eso lo dice la pericia contable”.

Al ser consultado por algunos tópicos sobre los que se lo acusa, como es el alquiler de un departamento en Puerto Madero, Lerche comentó que “salía lo mismo que un hotel, que de ese lugar hacía muchas gestiones para el club como está demostrado, por ejemplo la Copa América. No lo usaba en beneficio personal (al dpto), no voy a hacer turismo a Buenos Aires, voy a otro lado. No me gusta, nunca más fui”.

Luego, el ex presidente de Colón aseguró: “El fútbol es una cuestión interdependiente, tiene que ver con los contextos macroeconómicos del país, con AFA. No existe la posibilidad que a vos te vaya bien económicamente en AFA y que se caigan River y Boca”.

Antes de retirarse, un periodista le preguntó a Lerche “¿Por qué apuntaron contra su imagen? y contestó: “Porque la pelotita no entró, como no entró ahora”.

Cabe destacar que después de los alegatos, la defensa pidió que Lerche se retire y siga el juicio por Zoom hasta el día del veredicto y no hubo oposición.

Fuente El Litoral.