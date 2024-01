Se presentó oficialmente la Copa Departamento San Cristóbal

La presentación fue encabezada por el Senador Michlig y el diputado Marcelo González y contó con la asistencia de dirigentes de todos los clubes participantes como así también de las autoridades de las ligas Ceresina, Rafaelina y San Francisco (secretario Daniel Ardusso)

El torneo contará con 12 equipos, todos con asiento en el departamento de San Cristóbal, que jugarán por un premio mayor de $ 900.000 al campeón. El subcampeón, tercero y cuarto de la competencia se alzaran con premios de 600 mil, 500 mil y 400 mil. Por participar los 12 clubes recibirán un aporte de $ 300000.

Se iniciará con una primera instancia de ida y vuelta con la disputa de los clásicos, aunque los del sur departamental, Libertad y Unión SG decidieron enfrentarse con los equipos suardenses, los cuales tampoco tendrán clásicos en primera instancia.

La segunda instancia, contará con los seis ganadores de las llaves, y los dos mejores perdedores.

El torneo se jugará a lo largo de un mes. Primera fecha 11 de febrero, y la final y 3° puesto en el mismo estadio el 10 de marzo. Las localidades ya están sorteadas, y el 5 de enero se conocerán todos los detalles en una conferencia de prensa a realizada por parte de autoridades y clubes en la sede de Unión Social de Hersilia.

COPA SAN CRISTOBAL DE FUTBOL

EQUIPOS PARTICIPANTES:

1- Club Atlético Ceres Unión

2- Club Central Argentino Olímpico (Ceres)

3- Club Ferro Dho (San Cristóbal)

4- Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti

5- Club Unión Deportiva Arrufo

6- Club Atlético Libertad Trinidad

7- Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo

8- Club Tiro Federal Moisés Ville

9- Club Independiente de San Cristóbal

10- Club Juniors (Suardi)

11- Club Sportivo Suardi

12- Club Unión Soc. y Dep. hersilia

INICIO: IDA: 11/02/2024

PARTIDOS PRIMERA FASE: IDA y VUELTA

UNION SAN GUILLERMO VS.- SPORTIVO SUARDI

JUNIORS SUARDI VS.- ATL. LIBERTAD TRINIDAD

SAN LORENZO (A) VS.- UNIÓN HERSILIA

ARRUFO VS.- TIRO FEDERAL MOISES VILLE

FERRO DHO (SC) VS.- INDEPENDIENTE (SC)

ATL. UNIÓN DE CERES VS.- CENTRAL ARG. OLÍMPICO

VUELTA: 18/02/2024

LISTA BUENA FE 35 JUGADORES

CLASIFICAN A LA 2da FASE LOS 6 GANADORES MAS LOS 2 MEJORES PERDEDORES

2ª RONDA PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

3ª RONDA PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

SEMIFINALES: PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

3er PUESTO

FINAL