Martin Farias - Ceres Ciudad





La delegada seccional de AMSAFE dijo que este miércoles, en el marco del paro general de CGT, y a la que se sumaron otras centrales obreras, se desarrollará un debate sobre las actuales políticas implementadas por el gobierno nacional. «Seremos todos los sindicatos que conformamos la intersindical, discutiremos, cambiaremos opiniones de la realidad que tanto está golpeando a los trabajadores». El encuentro está convocado a las 17 hs en la sede de AMSAFE.

Mary Ramos dio su parecer sobre la actualidad, «en realidad este DNU y la ley ómnibus no propone nada favorable a los trabajadores. Incluso avanza contra conquistas históricas sindicales. Porque primero quiero que se aclare que nuestro sindicato CTERA está alineado a CTA, y que nada tiene que ver con CGT. Si mañana vienen a la reunión aquellos que piensan que CTA no hizo nada, que se calló la boca durante los últimos años como hizo la CGT y sus dirigentes, les vamos a contar que nosotros no nos callamos nunca y cuando tuvimos que avanzar para conquistar mejoras para los trabajadores lo hicimos, sea el gobierno que sea» manifestó.

Por su parte dijo que en el ámbito provincial se espera una nueva reunión entre sindicato y gobierno este jueves 25 de enero, «mientras tanto seguimos esperando una respuesta sobre el 84% que nos corresponde cobrar por el desfasaje inflacionario, y que no tenemos que ni discutir porque la cláusula gatillo se aprobó en una mesa paritaria. Y todo lo que se aprueba en paritarias es sagrado, se respeta».