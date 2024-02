Michlig: "Estamos planteando a todos los ministros la realidad del departamento San Cristóbal"

La última visita ministerial se dio el día sábado con el ministro de seguridad Pablo Cococcionni, quien se comprometió a reunirse en Ceres con la Intendente Dupouy.

"Consideramos importante la visita de todos los ministros que están llegando a nuestro departamento. No olvidemos que durante la gestión Perotti hubo ciudades muy olvidadas y la gran mayoría fueron de este departamento. El caso Ceres, donde se prometió los caminos de la ruralidad y jamás se concretaron. Bueno nosotros debemos trabajar para que esa promesa incumplida se haga realidad. Estamos en los próximos días concretando la visita del ministro de la producción, quien le propondrá a la Intendente concretar esa obra en un plazo óptimo. Porque los productores, los docentes rurales, y los vecinos que se movilizan por estos caminos necesitan respuestas".

Asimismo hizo alusión a la salud, "le pedimos a la ministra hacer todos los esfuerzos para eficientizar la atención en los hospitales públicos, porque cada vez más gente se atiende en los nosocomios de acceso público. En este departamento no hay más que una clínica privada en Ceres, y otra en San Guillermo, pero así y todo los ciudadanos concurren ante cualquier patología la hospital", y haciendo hincapié en que "es la ministra y su equipo de trabajo quien determina si efectuarán cambios en las direcciones de los hospitales".

En lo estrictamente político, el senador argumentó sobre la tensa relación de nación con las provincias, que "no se puede querer solucionar problemas, creando más problemas. Todos estamos de acuerdo en que hay que ajustar el gasto, equilibrar las cuentas, y buscar reformas ante las necesidades actuales, pero no por querer cambiar cosas, nos peleemos con todos los gobernadores. No podemos admitir que por un capricho el estado nacional deje de girar los dineros que le corresponden a las provincias. Hay que generar consensos, extender puentes de dialogo, para que podamos afrontar este momento muy difícil. Yo le pregunto a nuestros presidentes comunales, a nuestros intendentes, a los dirigentes de clubes, e instituciones, que harían ellos si de un día para otro la provincia se aparta de sus obligaciones y los deja que se arreglen solos, ¿que harían?", se preguntó.

El senador fue acompañado por el Diputado Marcelo Gonzalez, quien dio detalles del plan "Abre" recientemente aprobado para su implementación por parte del gobernador, y demostró su malestar con los gremios por la convocatoria al paro docente en la provincia. "El maestro no tiene nada que ver, sabemos lo que significa contar con un maestro dentro de un aula, a los que no entendemos por sus distintas posturas es a los dirigentes sindicales que siguen demostrando moverse de acuerdo a su conveniencia, y no pensando en sus afiliados, y los alumnos, quienes son los principales perjudicados".

Fuente: Ceres Ciudad.