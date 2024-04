Nuevos estudiantes se sumaron a las residencias universitarias

Este lunes 8 de abril realizó la bienvenida de 31 estudiantes becados por la UNL que se alojarán durante el ciclo lectivo 2024 en las residencias ubicadas en Ciudad Universitaria. La actividad contó con la participación de autoridades de la UNL, quieren brindaron charlas explicativas a los nuevos residentes y recorrieron las instalaciones con ellos.

Cabe señalar que la beca de Residencia -coordinada por el Programa de Apoyo para Estudiar en la UNL de la Secretaría de Bienestar Universitario- está destinada a ingresantes y estudiantes cuyo grupo familiar resida fuera de la ciudad donde cursen sus estudios. Excepcionalmente puede otorgarse a estudiantes cuyo grupo familiar resida en la misma ciudad donde cursen sus estudios, cuando requieran de un lugar donde habitar por situaciones de especial vulnerabilidad social. Actualmente residen allí más de 100 estudiantes becados.

El secretario de Bienestar Universitario, Cristian Vázquez, explicó que "la renovación de los estudiantes becados es anual, ya que tantos los alumnos avanzados como quienes se reciben van liberando espacios en las residencias, con lo cual es posible ocuparlos con nuevos ingresantes".

Y apuntó que "en la UNL contamos con dos tipos de residencias: las permanentes, ubicadas en Ciudad Universitaria y las transitorias, donde numerosos estudiantes se alojan algunos días por semana. Con estas modalidades tratamos de cubrir la mayor cantidad de demanda posible ya que este año la cantidad de postulantes a la beca de Residencia fue mayor. Sabemos que falta mucho y auumentaron las dificultades para alquilar, no obstante seguimos trabajando en convenios con municipios y comunas de la provincia para alquilar nuevas viviendas y tener más estudiantes alojados en Santa Fe".

Finalmente, Cristian Vázquez subrayó el trabajo del Equipo Social de la Secretaría de Bienestar Universitario -compuesto por trabajadores sociales y psicólogos-, que ocupa un rol clave en el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes residentes, en su mayoría oriundos del centro-norte provincial, Entre Ríos y Córdoba.

La oportunidad de seguir estudiando

El complejo de 60 viviendas suma en total 240 plazas, que están siempre completas. Más aún en el contexto actual que para muchas alumnas y alumnos de otras localidades, estas becas de residencia es lo que les posibilita dejar sus hogares para poder continuar los estudios.

"Fue un re alivio porque yo estaba viviendo en un departamento y en mi casa con toda la suba de los alquileres no pudieron renovarme más el contrato y si no venia acá me iba a quedar sin estudiar", aseguró León Halavach, estudiante de Medicina y uno de los ingresantes a la residencia. En este sentido, sobre la oportunidad de continuar con su carrera afirmó: "Banco un montón y nunca hay que olvidarse de la universidad pública, hay que defenderla y salir a luchar todo el tiempo, más en estos momentos".

Gianella Zapata comenzó este año la carrera de Arquitectura y es oriunda de Crespo, Entre Ríos. Sobre su comienzo como universitaria y el ingreso a la residencia indicó: "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me están dando y ahora hay que aprovechar a meterle al estudio. No tenia la oportunidad y toda mi familia está muy contenta de que pueda venir a estudiar y tener dónde vivir".