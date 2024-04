En las instalaciones del Liceo Municipal el grupo de teatro "Cruz del Sur" proveniente de la ciudad de Santa Fe, emocionó y conmocionó al público con esta imponente y necesaria obra titulada "Tánatos", en dónde se abordó la lucha diaria que conllevan las adicciones. Mediante el arte es muy necesario traer aquello que a veces parece ser un tabú, de lo que no se habla no existe, lo que no interpretamos y llevamos a la interpelación, tampoco.

"Gracias Cruz del Sur, a nuestro Intendente, Marcelo Andreychuk por hacer posible estas iniciativas, al Liceo Municipal, a la Coordinadora del Área de Cultura, Daniela Gallo, al CAF N° 4, a Coop Tal y al Hotel San Cristóbal por acompañar también estos grandes momentos".