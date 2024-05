El Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Promoción y Prevención, brinda recomendaciones para prevenir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono.

En este sentido, la responsable del área, Analía Chumpitaz, recordó que “se trata de un gas tóxico que se origina por la combustión incompleta de gas natural, gas licuado, kerosene, carbón, leña, nafta (en motores de combustión), madera, papel y aceite, entre otros. No tiene color, olor ni sabor; y su inhalación provoca daños en el sistema nervioso central, asfixia y consecuencias irreversibles, incluso la muerte”. Por eso, indicó que “hay que ventilar la casa, aunque haga frío, a través de una puerta o una ventana entreabierta. Comprobar que los ambientes tengan ventilación al exterior, encender y apagar los braseros y estufas a leña siempre fuera de la casa; y no dejar braseros, estufas ni otros artefactos encendidos durante la noche”. Finalmente, Chumpitaz remarcó: “Se debe controlar que la llama de los mecheros sea de color azul ya que si es amarilla produce monóxido de carbono. En ese caso, hay que apagar el artefacto inmediatamente y hacerlo reparar por un gasista matriculado. Además, se recomienda no instalar calefones catalíticos en dormitorios y controlar que el conducto de evacuación al exterior de gases no esté obstruido, abollado o desconectado”.

Síntomas

Las mujeres embarazadas, las niñas y niños pequeños, las personas mayores y las que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios, pueden ser mucho más sensibles al monóxido de carbono.

En cuanto a los síntomas, pueden presentarse en distintas combinaciones, tales como confusión, mareos, dolor de cabeza, zumbido de oídos, náuseas, vómitos, palpitaciones, parálisis, convulsiones.

Cómo proceder

Los síntomas de envenenamiento con monóxido de carbono no se deben ignorar, especialmente si más de una persona los presenta. En ese caso se recomienda:

* Dirigirse inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco.

* Abrir las puertas y ventanas, apagar los aparatos que utilizan combustibles y salir de la casa.

* Dirigirse al Centro de Salud o a la guardia del hospital más cercano y comunicar al personal que se sospecha de envenenamiento con monóxido de carbono.

* De ser necesario llamar al servicio de emergencias 107.