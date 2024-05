En el marco de la 15º edición del Foro de Capital para la Innovación, hoy jueves 30 de mayo, a las 18 horas, se desarrollará la presentación de las startups acompañadas durante la última convocatoria y una posterior instancia de networking entre los titulares de las mismas, empresarios regionales, emprendedores y el público asistente.

Las startups que expondrán su modelo de negocios serán: Einsted; ProtivaBioinks; Caecuslab; Green Bomber; BioSynaptica; Homo Food y BeamCropTech, las cuales han sido acompañadas durante los años 2023 y 2024 con instancias de formación, mentorías de negocio one by one y asesorías profesionales, con el objetivo de ayudarlas a alcanzar los hitos que cada una de ellas se habían planteado para esta etapa.

Oportunidades de inversión

Las startups ofrecen soluciones para problemas vigentes y que afectan diariamente a nuestras comunidades. Sus propuestas permiten reducir el impacto ambiental, llegar a más personas con más y mejor alimentación, generar mayor inclusión a personas con discapacidad y trabajar en mejorar la calidad de vida de personas que presentan problemas de salud.

Einsted es una empresa que utiliza la tecnología para luchar contra el cambio climático. A partir de plasma nano-pulsado transforma dos gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y el metano, en hidrógeno y derivados de carbono. Diseñan y fabrican equipos que faciliten la descarbonización de las industrias, ofreciendo soluciones personalizadas, eficientes y sostenibles.

En tanto, ProtivaBioinks ofrece una solución integral tanto para la fabricación como aplicación de colorantes microbianos. Convierte bacterias en fábricas muy eficientes de colorantes: el input de la fábrica es una materia prima natural, el output es colorante natural en polvo.

Por su parte, Caecuslab desarrolla tecnología inclusiva (hardware y software) para acompañar el proceso de orientación y movilidad de personas con discapacidad visual.

Por otro lado, Green Bomber es una foodtech dedicada a crear alimentos de carne a base de plantas. Replica la carne animal a través de proteínas de origen vegetal.

Asimismo, BioSynaptica desarrolla un medicamento innovador para el tratamiento de enfermedades neurológicas

Por su parte, Homo Food investiga, desarrolla y comercializa alimentos plantbased saludables y funcionales que son análogos a los de origen animal.

Por último, BeamCropTech es una empresa que contribuye con la alimentación mundial a través de tecnologías que aumentan los rendimientos de los cultivos a través de mejoras genéticas.

Sobre el Foro de Capital

El Foro de Capital para la Innovación está compuesto por 19 organizaciones: la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica de Santa Fe, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, la Fundación IDEX.LA - Instituto para el Desarrollo Exponencial en Latinoamérica, la Agencia para la Promoción de la Innovación Avellaneda. Participan también instituciones del sector estatal como la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe; la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo; y el gobierno de la Nación. Por parte del sector empresarial y financiero, participan la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Clúster TIC Santa Fe, el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, la Unión Industrial de Santa Fe, Sancor Impulsa; e instituciones público-privadas, como es el caso de PTLC SAPEM (Parque Tecnológico del Litoral Centro), Expresiva (Incubadora de Emprendimientos Culturales de Santa Fe) e Idear (Incubadora de Empresas de Ámbito Regional- Esperanza).