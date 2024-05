Central goleó a un deslucido Ferro Dho 5 a 0. Yulka abrió la cuenta en el primer tiempo y en una ráfaga de 10 minutos del segundo tiempo el local hizo 4 más para asegurar el resultado y la tranquilidad de la clasificación.

En cancha de Unión Hersilia el local no pudo ante Libertad Trinidad, perdió 1 a 0 y quedó eliminado del certamen. El equipo subcampeón del 2023 sigue en carrera con lugar asegurado en la liguilla.

En la última fecha se definirán los últimos dos clasificados. Selva y Ferro llegan al partido entre sí igualados en 14 puntos y San Lorenzo Tostado tiene 11 y espera realmente un milagro pero no depende de si mismo.

En sub 23, se puso linda la definición por los últimos cuatro lugares de la clasificación que la disputan Ferro CACU, Selva, San Lorenzo Tostado y San Lorenzo Ambrosetti.

Última fecha de fase regular - domingo 2/6:

FERRO DHO VS AT. SELVA

SAN LORENZO T. VS UNIÓN HERSILIA

UNIÓN Y JUVENTUD VS CAT

UNIÓN ARRUFÓ VS SAN LORENZO A.

LIBERTAD VS CENTRAL

CACU VS UNIÓN SG

Fuente: Ceres Ciudad.