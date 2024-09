Crecieron más del 40% los contagios de sífilis en Argentina: la fuerte suba de casos en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Nación informó que la tendencia creciente de casos de sífilis en la Argentina llegó a un pico histórico y mantiene una curva ascendente, convirtiéndose así en la infección de transmisión sexual (ITS) que más cantidad de casos en aumento reporta. En ese sentido, con 32.293 casos en 2023, el organismo registró la mayor cantidad de contagios de las últimas tres décadas, por lo que advirtió que "continúa siendo un importante y creciente problema de salud pública".



Los datos se desprenden del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado por la cartera de Salud. El año anterior se constató un incremento del 42% con respecto a 2018, donde hubo 22.734 casos. En tanto, las cifras de 2024 parecieran seguir el mismo sentido, ya que del balance provisorio hasta la semana 33 se observa una mayor notificación periódica de casos que en el mismo periodo de 2023.

Los casos y tasas mostraron una curva ascendente entre 2018 y 2019 y un descenso en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia por coronavirus. Pero en el año 2023 se registraron números récord, con 32.293 casos, a razón de 88 por día, lo que significa la mayor cantidad de contagios de las últimas tres décadas.

En cuanto a la afectación por grupos de edad, en el año 2023 el mayor número de casos reportados corresponde al grupo de 20 a 24 años seguido de 25 a 29 años y 30 a 34 años, con una tasa de incidencia de 219, 185, y 126 casos cada 100 mil habitantes respectivamente (Gráfico 3).

Relevamiento por sexo

Respecto de la distribución según sexo, se observa en las notificaciones un predominio del sexo femenino (55,4%), fundamentalmente entre los 15 y 39 años. A partir de los 50 años el mayor número de casos corresponde al sexo masculino.

Todas las regiones experimentaron las mayores tasas del período analizado en el año 2023, excepto la región Centro, que tuvo una tasa de notificación muy similar al del año 2019, cuando experimentó la tasa más alta del período.

En el año 2023 se observa una menor dispersión de las tasas de notificación entre las distintas regiones que al inicio del período analizado y un cambio en los lugares ocupados por las distintas regiones. Mientras que en 2018 se registró la mayor tasa de notificación en la región Centro, con 61,9 casos cada 100.000 habitantes, y la más baja en la región NOA con 20,9; en 2023 la mayor tasa de notificación la registró la región Sur con 89,5 y la menor en la región Centro con 63 casos cada 100.000 habitantes.

Fuerte suba en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, de 282 casos y una tasa de 8 en 2018, en 2022 se registraron 3.603 casos con una tasa de 100, mientras que en 2023 los contagios notificados fueron 4.392 y la tasa trepó a 121 cada 100 mil habitantes.

Las conclusiones del informe

Las notificaciones de sífilis a nivel país y por regiones presenta una tendencia al ascenso en los últimos años. Las poblaciones más afectadas son las personas entre 15 y 34 años y las tasas más elevadas se presentan en población de 20 a 29 años.

Las mayores diferencias de tasas por sexo se observan entre 15 y 34 años, con mayores tasas en personas del sexo femenino (probablemente relacionado con una mayor accesibilidad a servicios de salud). En población mayor de 50 años las notificaciones de sífilis en personas de sexo masculino superan a las del sexo femenino.

Sífilis: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad

La sífilis es una de las ITS más frecuentes y es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum.

En una primera etapa genera una lastimadura o úlcera llamada “chancro”, generalmente única y no dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces es acompañada por la inflamación de un ganglio en la zona. Esta etapa inicial se llama sífilis primaria.

Aun cuando no se reciba tratamiento, la lastimadura o úlcera desaparece sola después de unos días, y la infección puede progresar a la segunda etapa o sífilis secundaria, después de un período de “latencia” que es variable y durante el cual no aparecen síntomas. Los síntomas de la sífilis secundaria pueden presentarse hasta varios meses más tarde. Entre estos pueden aparecer: erupción (o ronchas) en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas en la zona genital.

¿Cuáles son las vías de transmisión y cómo puede prevenirse?

Vía sexual: se transmite por mantener relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido pre eyaculatorio, fluidos vaginales, sangre.

Puede prevenirse con el uso de preservativo peneano o barrera oral, y estando atentos/as a signos o síntomas.

La bacteria de la sífilis es transmitida especialmente por contacto directo con las lastimaduras que se presentan en el área genital. Como las lesiones iniciales no producen dolor o pueden estar ubicadas en alguna zona que no visible (por ejemplo los genitales internos o en la cavidad bucal), es posible que la persona no sepa que tiene la ITS. Las lesiones en la piel que aparecen en la segunda etapa de la infección son muy contagiosas.

Vía perinatal: se transmite a través de los fluidos presentes en el proceso de gestación o durante el parto.

Para prevenir la transmisión toda persona gestante debe testearse durante el embarazo para recibir tratamiento oportuno y evitar así la transmisión de la infección.

Es importante realizar el testeo desde la primera consulta del embarazo.

También la/s pareja/s sexuales de la persona gestante debe testearse y recibir tratamiento, para no re infectarse, aun cuando no tenga síntomas.