Amsafe rechazó la propuesta en paritaria y llevará adelante jornadas de protesta

La Asamblea Provincial de Amsafe definió por amplísima mayoría, con el voto de más de 21.789 afiliados, de los cuales 20.395 fueron por el rechazo de la propuesta que hizo el Gobierno de la provincia en el ámbito de la paritaria docente.

En la resolución se subrayó, entre otros temas, que dicha propuesta es totalmente insuficiente y no compensa la pérdida salarial frente a la inflación, que los compañeros y compañeras jubilados no cobrarían el aumento simultáneamente con los activos y que no resuelve los temas pendientes, como el incumplimiento del acta paritaria que establecía la convocatoria a traslado y concurso en IPE.

Además:

* El incumplimiento de la paritaria salarial 2023

* La pérdida de salario frente a la inflación

* El descuento de los días de paro

* La inconstitucionalidad de la Reforma Previsional

* Las decisiones unilaterales del Ministerio de Educación en temas que corresponden al ámbito paritario

* La falta de respuesta por parte del Ministerio de Trabajo a las presentaciones referidas a descuentos de días de paro y “premio de asistencia”

* El “Premio a la asistencia perfecta” que exigimos urgente derogación.

* El desconocimiento del amparo referido a impuesto a las ganancias obtenido por CTERA, que fue debidamente comunicado al Ministerio de Educación y a la Caja de Jubilaciones.

* Los problemas con auditorías y juntas médicas

* Que se rechazan sistemática e injustificadamente solicitudes de reconocimiento de Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

* La discriminación a secretarios, pro secretarios, bibliotecarios, preceptores y compañeros y compañeras en tareas diferentes

* La estigmatización constante a la docencia

* Las problemáticas referidas al funcionamiento de IAPOS, cortes de prestaciones, aumentos que no condicen con el salario, discriminación a afiliados del interior, etc.

Con esta resolución queda claramente establecida la posición de las trabajadoras y los trabajadores de la educación nucleados en Amsafe que en en las jornadas definidas para el 15 y 23 de octubre darán una muestra más de contundencia en las escuelas y en la calle diciéndole al Gobierno: "Ni un paso atrás".