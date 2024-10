Sergio Sasia: "El sistema ferroviario argentino tiene que reconfigurarse"

(Hoy 15:00)

Tras conocerse la privatización del Belgrano Cargas, Sergio Sasia contó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que no fueron informados acerca de cómo se instrumentará la medida: “Venimos hablando con el Gobierno pero no nos dijeron cómo será la licitación”. Además, el secretario general de la Unión Ferroviaria aseguró que su gremio no fue parte de la convocatoria para el paro de transportes del próximo 30 de octubre.

—Lo que hay que tener en cuenta es que esta privatización estaba contemplada en el DNU 70/2023 y es parte de lo que se aprobó en el Congreso con la Ley Bases. Es muy prematuro poder calificar el proceso de privatización.

Hay una realidad y es que el sistema integral del transporte ferroviario en Argentina tiene que reconfigurarse. El sistema ferroviario de cargas está compuesto por la línea Mitre que la opera Nuevo Central Argentino, la línea Roca operada por capitales privados, y las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, que son operadas por el Estado.

Desde hace un tiempo que pedimos trabajar sobre un proyecto integral que complemente todas las líneas para que el ferrocarril tenga toda la preponderancia que debe tener en una Argentina que necesita producir y sacar sus productos. Vamos a presentar un proyecto de ley en el Senado, con una mirada de profesionales y distintos actores académicos que han colaborado con nosotros que apunta a la recuperación del transporte ferroviario, que tiene que ser competitivo. En este marco, se da esta decisión del Gobierno.

—AG: ¿El Gobierno no los convocó antes de anunciar la privatización?

—Desde hace tiempo venimos hablando de la mirada que tiene el Gobierno sobre el ferrocarril, pero no tenemos en claro cómo va a ser la instrumentación y la licitación. Venimos sosteniendo que hay una necesidad de declarar en emergencia el sistema ferroviario y traer inversiones concretas y claras.

Por eso, esta intervención del Estado que destina 13,2 billones de pesos es importante, aunque no alcanza. Lo que hay que tener es un proyecto a largo plazo para desarrollar el sistema de transporte ferroviario en el país.

—Elizabeth Peger: ¿Se van a adherir al paro de transporte del próximo miércoles?

—El paro de transporte del 30 de octubre fue convocado por una mesa que han creado algunos sindicatos del transporte, no está hecho por ninguna confederación en la cual la Unión Ferroviaria esté adherida. No estamos participando de esa mesa, así que la respuesta es clara. Algunos compañeros del transporte de distintas vertientes tuvieron reuniones, nosotros las respetamos, pero no participamos de esa mesa.