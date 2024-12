Para los padres de un nuevo/a bebé/a...

Primero, el tema del “deseo de gestar”. No es un tema menor. Al contrario. Me he encontrado frecuentemente que cuando pregunto, en la primer consulta: ¿fue buscado o vino “de rebote”? como decimos acá en San Cristóbal, me contestan con una sonrisa, …”y si, vino de rebote”.

Qué implicancia tiene esto? Se mezclan los sentimientos, los deseos, lo que siento, y DEBO sentir. Me complica la vida, el trabajo, la pareja, la economía, la libertad, los estudios, la familia, y tantas otras cosas que me rodean.

En cuanto al “DEBO”, como madre, mujer, no puedo pensar lo malo que implica estar embarazada. Tenemos un encargo precioso, que es el de gestar, (cuantas mujeres no pueden), y realmente es un privilegio, si lo miramos desde el punto de vista de género. Pero, no deja de ser “una carga”, cuando la llevamos a cabo.

O sea, hay una dualidad cuando se produce un embarazo , digamos, “no planeado”. Nos confronta la realidad de lo que nos rodea, y entonces, inconscientemente, surge lo que se llama: “el rechazo”. No es que la mujer quiera sentirlo, pero es muy probable que ese sentimiento aparezca. Y se lleva con carga, con culpa, por toda la implicancia de la situación. La mayoría de las veces, al ser inconsciente, se traduce en síntomas durante el embarazo, que pueden ser vómitos, pérdidas de sangre, contracciones, amenazas de parto prematuro, que determinan reposos prolongados, problemas en la pareja, etc., etc. Lo cual contribuye al cuadro.

También debemos hablar del fruto de esta situación, o sea del o la bebé. Se imaginan un ser en formación, cuyas células están a la merced de hormonas, sustancias químicas que determinan funciones de órganos, y tantas otras que se están creando para dar un bebé maduro? Aquí se formarán carácter, sentimientos, conductas, que darán como resultado, una persona que primero, será totalmente indefensa, primitiva, reactiva al entorno y lo vivido en el embarazo. Una personita que necesita alimentarse, sentir el amor, el cuidado, un entorno equilibrado, amable, tranquilo, que no siempre está presente.

A veces me dicen los padres: “lo hace a propósito”. Como si el/la bebé tuviera una capacidad mental de pensar y razonar las conductas realizadas.

Un /a bebé, es, como dije, un ser primitivo, que siente, pero no puede expresar nada más que llanto, sueño, hambre, y los consiguientes frutos como el pis y la caca. Así de simple. Pero siente, percibe, no entiende qué pasa, pero necesita sobre todo de su mamá, a quién conoce desde su latido, olor, voz, ruidos internos, y luego su más preciado deseo, su teta, y su mirada.

Por eso es tan importante que la mamá esté bien. Aunque haya sentido el rechazo, y todo lo que implica, se puede “blanquear” el sentimiento, pedirse perdón a sí misma, pedirle perdón al/a bebé, y arrancar de nuevo, sintiéndose orgullosa de llevar a cabo semejante tarea: la de criar, entender, cobijar, alimentar, proteger, amar por sobre todas las cosas, a ese ser dependiente total, único.

Y al entorno, sobre todo al padre, el cual, a veces, “sólo pone la semillita”, pero en general, lo veo tratando de “encajar” en ese binomio madre/hijo/a. He visto de todo. Padres que acompañan, que cuidan, se ocupan, ayudan, y de los otros, que ni siquiera reconocen la paternidad.

El rol de la pareja es fundamental para el buen desarrollo del embarazo. El acompañar a la mamá, implica que ella acepte el ser que se está formando, con amor, con esperanza, con equilibrio. Que no se sienta fea porque engorda, o se sienta desplazada como mujer. Desgraciadamente, he visto múltiples infidelidades en esos períodos de parte de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Y las mujeres deben llevar toda la situación a cargo solas, o acompañadas por algún miembro de la familia. Pero no es lo mismo que si están complementadas por quién es fundamental en la gestación de la personita: el responsable de los otros 23 cromosomas que lo forman.

Por eso, es tan importante sincerar los sentimientos de la mamá, de la pareja, y por supuesto, entender que un embarazo no es “una cosa que se saca” como nos quieren hacer creer los abortistas. Es un ser que merece vivir, y formarse lo mejor posible, nacer y criarse en un medio rodeado de amor, cuidado y equilibrio.

Y esa hermosa pero trascendente tarea, está destinada a dos personas imprescindibles: MAMÁ Y PAPÁ.

Dra. Silvia Musante - Médica Pediatra