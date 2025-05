El histórico regreso del avión que peleó en Malvinas: "Misión Owen" se prepara para un evento único

(Por Tomas Bertero para El Litoral) El equipo de Misión Owen se encuentra en la recta final de los preparativos para un evento histórico que marcará la presentación del avión Aermacchi MB 339 (4-A-115), recientemente repatriado, y el lanzamiento del futuro Museo Interactivo donde será exhibido.

“Estoy corriendo como loco. Recién llego de Santa Fe. En este momento, si yo te digo qué estoy haciendo, no lo vas a poder creer”, contó a El Litoral Owen Crippa. Y siguió: “Llegué y ya estaban acá parte de los mecánicos que estuvieron conmigo en las Islas Malvinas. Ya me emociona. Mirá, no sé si vos sentís el chisporroteo atrás mío, pero uno de ellos ya está prendiendo el fuego y seguramente en un rato vamos a ser unos 10 acá que vamos a estar recordando viejas épocas y preparándonos para los trabajos del miércoles”

El excombatiente resaltó que “hay mucho por acomodar, hay mucho por hacer, pero seguimos bien porque esto va a ser un evento que nos supera ampliamente en lo que teníamos como expectativa”.

Además, valoró el impacto que tendrá el acontecimiento: “Va a servir para sumar a la gente en esto que es mision.owen (la cuenta bancaria del Aeroclub de Sunchales), para que este sueño, que era algo, como hoy escuchaba, que pacerá imposible… Ahora ya esto está avanzando de tal manera que lo que parecía imposible ya se va a ir transformando cada vez en más una realidad para esta región”, dijo.

Un lema de soberanía y paz

En la conversación, el ex piloto de guerra resaltó que el evento previsto para este sábado va a ser algo “realmente disruptivo” por la soberanía y por la paz. "Es precisamente eso el lema que nos está guiando porque, por una parte, por la soberanía va a estar este testimonio histórico plantado ahí en el corazón del país. Y, por otro lado, por la paz. Vamos a seguir luchando por la soberanía, pero sin dejar de hacerlo a través de la paz”, explicó Owen.

Y agregó: “Estamos muy embalados y tenemos mucha fe de que esto se va a transformar en una realidad tangible”.

Un equipo multifacético detrás del gran evento

Leonardo Collino, integrante de la organización, destacó el trabajo colectivo que hay detrás del proyecto. “Somos un grupo de hacedores increíble. Yo creo que es mérito de Owen haberlos convocado y haberle dado lugar a un grupo de personas que tienen realmente puesta la camiseta de Misión Owen”.

Entre otras cuestiones, Collino sostuvo ante el micrófono de Radio Rafaela que “pasito a pasito fuimos avanzando y ahora estamos en los días cúlmines, el 24 de mayo se viene el gran evento donde vamos a presentar el Aermacchi MB 339 (4-A-115), el avión con el que Owen Crippa enfrentó en solitario a la flota inglesa”-

Pero aclaró que lo más importante no es solo el avión, "sino que Owen va a estar parado al lado. Y el avión vale muchísimo más si Owen está parado al lado”.

“Esto significa un acto patriótico que no hubiésemos imaginado que estaríamos involucrados”, afirmó Collino. Y en esa línea, recordó cómo fue su acercamiento a Owen: “Uno tenía en la cabeza su figura de héroe, ¿no? Pero finalmente me encontré con un gran maestro. Uno con Owen aprende todo el tiempo su mirada, su misión, su agresividad cuando es necesario, su diplomacia cuando corresponde”, relató.

Y en términos personales, Leo destacó que toma este proyecto, Misión Owen, “como un gran aprendizaje”. “Es como que uno se va desarrollando a partir de este tipo de actividades. Esto es algo que yo haría en el ocaso de mi vida. ¿Pero sabés qué? Elijo hacerlo en mi plenitud”, anexó.

Preparando todo para el gran día en Sunchales

Previo al evento, queda una única “gran tarea” pendiente que comenzará el miércoles 21 de mayo: “Tenemos que mover el avión desde el Aeroclub de Sunchales hasta el Automóvil Midget Club, que si bien están en terrenos linderos, va a ser una odisea. Tenemos que atravesar tres alambrados, lo vamos a pasar con grúa, va a ser toda una locura”, contó Leo Collino.

El evento del sábado

El público podrá acercarse a las instalaciones del Automóvil Midget Club de Sunchales, ubicado en Ruta 34 Km. 257, desde las primeras horas del sábado 24 de mayo. El ingreso será libre y gratuito por el sector conocido como “Ciudad Verde”, que cuenta con amplio espacio para estacionamiento y seguridad.

Los invitados especiales y la prensa tendrán acceso a partir de las 8:00 horas por el ingreso al Comedor “Los Sunchales” y sede del AMCS, donde estará la oficina de acreditaciones.

El acto oficial comenzará a las 10:30 horas y constará de dos partes: la ceremonia protocolar con discursos de autoridades municipales, provinciales y nacionales; y el descubrimiento del avión Aermacchi, acompañado por interpretaciones de himnos y marchas militares a cargo del tenor Emilio Aguilera y la Banda del Liceo Militar General Belgrano.

“Va a estar el avión, va a haber un escenario enorme con una pantalla de LED gigante donde vamos a mostrar en vivo para todos los asistentes lo que esté ocurriendo en el escenario", explicó Collino.

Por otra parte, adelantaron que se espera la presencia de numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, así como de Centros de Veteranos y excombatientes de todo el país.

El conversatorio de Owen

Finalizada la ceremonia, realizarán un conversatorio con el Teniente de Navío Owen Crippa, donde se repasarán sus vivencias en Malvinas, la recuperación del avión y detalles sobre el futuro Museo Interactivo.

“Vienen personas de todo el país y de países limítrofes exclusivamente a esto, a escucharlo a Owen, porque es mágico. Cuando Owen se pone a hablar, es mágico, no podés creer las cosas que cuenta”, sostuvo Leo, en referencia al esperado conversatorio del ex malvinero.

Además, los asistentes podrán disfrutar también de “otros veteranos que en distintas carpas en el campo de atracciones van a estar dando pequeñas charlas, va a haber una exposición de autos y de motos militares, va a haber una reproducción del ARA General Belgrano, va a haber una carpa de radio, va a haber un patio de comidas enorme donde la gente va a poder primero desayunar y después almorzar a un costo excepcionalmente bajo y con una comida de altísima calidad", detalló.

Por último, el cierre del evento contará con un espectacular show aéreo de Jorge Malatini, “número uno del mundo”, que realizará acrobacias sorprendentes. “Además, si todo se alinea, vamos a tener paracaidistas que van a estar aterrizando desde el cielo con la bandera argentina flameando", sumó Collino, en referencia al evento.