Otro ingreso de aire frío y se intensifica el descenso térmico en Argentina: Santa Fe es una de las provincias más afectadas

Este 22 de julio será el segundo día más corto de toda la historia
La rotación de la Tierra se completará con 1,38 milisegundos menos que las 24 horas habituales, lo que intriga a científicos y sistemas tecnológicos.
En el comienzo del viernes se espera un importante descenso térmico en el centro y norte argentino, con aire más seco, poca nubosidad y sin lluvias relevantes, pero con heladas de moderada a fuerte intensidad.
En el comienzo del fin de semana se espera un marcado refuerzo del aire frío que provocará un descenso térmico generalizado en todo el centro y norte del país. Este pulso de aire más seco y de origen polar también alcanzará a países vecinos como Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Las condiciones de estabilidad atmosférica dominarán gran parte del territorio nacional, con escasa nubosidad, lo cual contribuirá a un mayor enfriamiento, especialmente durante las noches y madrugadas.
El cambio en la circulación del viento, que rotará al sector sur, será el motor principal de esta irrupción de aire frío. Las temperaturas mínimas caerán notablemente y, en muchas localidades, los valores quedarán por debajo de los promedios normales para esta época del año.
La ausencia de humedad será otra de las características destacadas del período. El aporte seco que acompaña esta masa de aire frío limitará drásticamente el desarrollo de precipitaciones en todo el país.
El norte argentino quedará incluido en este evento, con temperaturas inusualmente bajas para el mes de agosto, producto de esta masa de aire de origen polar. El impacto será más notorio en zonas como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, donde la amplitud térmica tenderá a incrementarse, con mañanas frías y tardes apenas templadas.
Las precipitaciones estarán prácticamente ausentes en todo el país durante los próximos días. El patrón seco se mantendrá firme, salvo por algunas excepciones puntuales en áreas cordilleranas.
