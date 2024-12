Se presentó la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” edición 2025, con la confirmación de 12 Clubes participantes

Este lunes por la noche, en la sede del Club Unión Deportiva Arrufó, el Senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, junto a representantes de clubes participantes y de las Ligas Ceresina, Rafaelina y de San Francisco, presentaron la 2° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal 2025”, que se iniciará con la Fase Clasificatoria el 09/02/2025.

El senador Felipe Michlig manifestó que “cuando pensamos en una competencia de esta característica fue para los equipos puedan disputar al menos 3 partidos, considerados de pretemporada, que les permitirá jugar partidos preparatorios para sus respectivas ligas, y además al ser encuentros atrayentes se podrá cobrar una entrada, y que los clubes tengan ingresos para cubrir gastos de las competencias oficiales”.

“Una marca registrada del Departamento San Cristóbal”

A su vez, Michlig agradeció especialmente la predisposición de las ligas San Francisco y Rafaelina por permitir que sus clubes jueguen estos cotejos con los 8 equipos de la Ceresina”. A la vez que agregó que “la primera edición fue muy positiva y queremos seguir mejorando cosas para que sea una marca registrada del Departamento San Cristóbal”.

En la oportunidad también se destacó la presencia del Pte. de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller; el Sec. Gral. de la Liga Regional San Francisco Daniel Ardusso; los Ptes. de la mayoría de los clubes participantes, directores técnicos, entre otros.

Equipos Participantes

Los clubes confirmados para esta edición 2025 son:

1- Club Atlético Ceres Unión

2- Club Central Argentino Olímpico (Ceres)

3- Club Ferro Dho (San Cristóbal)

4- Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti

5- Club Unión Deportiva Arrufo

6- Club Atlético Libertad Trinidad

7- Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo

8- Club Tiro Federal Moisés Ville

9- Club Independiente de San Cristóbal

10- Club Juniors (Suardi)

11- Club Sportivo Suardi

12- Club Unión Soc. y Dep. Hersilia

Resultados del Sorteo de Grupos

Grupo 1: Club Atlético Ceres Unión vs. Club Unión Soc. y Dep. Hersilia

Grupo 2: Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo vs. Club Ferro Dho de San Cristóbal

Grupo 3: Club Unión Deportiva Arrufó vs. Club Sportivo Suardi

Grupo 4: Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti vs. Club Juniors (Suardi)

Grupo 5: Club Independiente de San Cristóbal vs. Club Central Argentino Olímpico (Ceres)

Grupo 6: Club Tiro Federal Moisés Ville vs. Club Atlético Libertad Trinidad

(Nota: El primer equipo mencionado será local en cada encuentro).

Programación de la Copa Departamental 2025

Fase Clasificatoria: 09/02/2025: fase Clasificatoria fecha (ida); 16/02/2025: fase Clasificatoria fecha (vuelta)

Instancias Finales

19/02/2025:

-Copa de Plata: Semifinal (ida)

-Copa de Oro: Cuartos de final (ida)

23/02/2025:

-Copa de Plata: Semifinal (vuelta)

-Copa de Oro: Cuartos de final (vuelta)

02/04/2025:

-Copa de Plata: Final (partido único)

-Copa de Oro: Semifinal (partido único)

01/05/2025:

-Copa de Oro: Final (partido único)

Se disputará en cancha determinada durante el sorteo de los cruces de copa de oro y plata.

Días y horarios

Horarios oficiales: Días de semana: 22:00 hs. // Domingos: 20:00 hs.

Tribunal de Disciplina: A cargo de la Liga Ceresina.

Salud: Se garantizará la presencia de ambulancia, médico y servicio de enfermería en cada encuentro.

Material Deportivo: Cada equipo recibirá 6 pelotas oficiales para la primera fase.

Listado de Buena Fe: Permitidos 35 jugadores, con posibilidad de modificar uno por cada fase.

El listado deberá ser presentado hasta el miércoles 5 de febrero a las 20:00 h.

Enviar al email oficial de la Liga: (Liga Regional Ceresina de Fútbol)

Documentación obligatoria: Póliza de seguro para espectadores y jugadores. Apto físico médico o certificado EMMAC.

Jugadores suspendidos: Los jugadores con más de 4 fechas de suspensión en sus correspondientes ligas no podrán participar.

Árbitros y Viáticos

El torneo contará con árbitros provenientes de:

Liga Ceresina (4 partidos por fecha).

Liga San Francisco (1 partido).

Liga Rafaelina (1 partido).

Las designaciones se realizan priorizando la cercanía para optimizar los viáticos.