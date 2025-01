"Baja de retenciones es porque la economía hace agua: si no llega el dinero del FMI esto termina mal"

Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina.

“Lo que pasó con los derechos de exportación fue una mera respuesta política a tres gobernadores que se habían plantado pidiendo una baja” denunció Eduardo Buzzi.

“La movida de la Región Centro, con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos los dejó mal parados en un año electoral. Se trata de distritos con muchísimos votantes. No están pensando en el campo sino en su pelea con el macrismo para tratar de seducir a los gobernadores de Juntos por el Cambio” agregó el ex titular de FAA.



"Se trata de una medida temporaria porque se quedaron sin dólares, están desesperados"

Los productores no van a liquidar divisas porque sacarle 6 puntos a la soja o 2 puntos al maní y al trigo no cambia nada, los productores no van a liquidar sus granos porque es lo único que les da certidumbre en medio de tantos cambios.

"Debe existir un segmentación de las retenciones"

El gobierno nacional trata a todos los productores por igual y se trata de jugadores muy distintos. Le cobran la misma alícuota de derechos de exportación a quien tiene 50 hectáreas o 5.000 hectáreas. Debemos segmentar las retenciones, antes de retirarlas.

“Las economías regionales no tienen problemas con estos impuestos sino con la falta de consumo interno. Las frutas y la horticultura se quedó sin mercado interno”.