Prórroga para la inscripción a los cursos de Idiomas para la comunidad

Alemán, Chino, Español Lengua Extranjera (ELE), Francés, Hebreo Bíblico, Inglés, Inglés para ciegos, Italiano, Japonés, Lengua de Señas Argentina para oyentes (LSA) y Portugués, son los cursos con fines generales que dictará el Centro de Idiomas UNL durante el primer cuatrimestre.

Asimismo, se ofrecen cursos con fines específicos de Inglés orientado a las Ciencias Médicas (Nivel I - cursado cuatrimestral) y cursos de Inglés orientado al Mundo de los Negocios, las Finanzas y la Tecnología (INFT), dirigidos a empresas e instituciones y a los organismos gubernamentales que desarrollen actividades vinculadas a la temática. Los interesados en la propuesta de INFT deben escribir a [email protected]

También se brindan cursos de Conversación en Inglés, para alumnos que aprobaron el Nivel VIII del Programa de Idiomas para la Comunidad o el Test de Nivelación que acredite los conocimientos previos necesarios.

Por otra parte, se dictarán cursos preparatorios para exámenes internacionales: PET for Schools/B1 Preliminary for Schools (para adolescentes), FCE/B2 First (para adultos).

Todos los cursos del Centro de Idiomas son certificados y están destinados tanto a la comunidad universitaria como al público en general, desde los 17 años cumplidos. La grilla de niveles, dias y horarios de cursado se encuentra disponible aquí. Para cursar el primer nivel de cualquier idioma no se requieren conocimientos previos, mientras que para los restantes es necesario realizar un Test de Nivelación (TN).

Los cursos son arancelados y existen bonificaciones para estudiantes, graduados, personal y jubilados de la UNL y por pago al contado. Además, se pueden abonar hasta en 3 cuotas.

La inscripción se realiza online hasta el 18 de marzo en www.unlvirtual.edu.ar

Modalidades de cursado

- Virtual: Encuentros de 90 minutos para el trabajo sincrónico en la plataforma Zoom y 30 minutos de trabajo asincrónico en la Plataforma Moodle del Centro de Idiomas. Dos clases por semana.

- Presencial: Encuentros de 120 minutos en la sede del Centro de Idiomas. Dos clases por semana.

- Híbrida: Esta modalidad se da cuando los grupos están conformados por alumnos que toman clases presenciales y otros que, por su lugar de residencia, lo hacen en simultáneo pero virtualmente.

La modalidad de cursado virtual posibilita tanto el alcance regional como el nacional e internacional de la propuesta de cursos.

Cronograma

Cursado cuatrimestral (60 hs): del 7 de abril al 1 de agosto 2025.

Las clases del curso cuatrimestral de Español Lengua Extranjera (ELE) comenzarán a partir del 25/03 y se dictarán en modalidad virtual. Se realizará una reunión informativa el 17/3 en horario a confirmar, mientras que el TN será el martes 18/03 a las 8:00 hs. y el miércoles 19/3 a las 14:00 hs.

Cursado trimestral (de 20 o 40 hs): Primer trimestre del 7 de abril al 13 de junio.

Cursado anual: 7 de abril al 28 de noviembre.

Más información

Las personas interesadas pueden consultar en el Centro de Idiomas UNL (San Jerónimo 1750, Santa Fe) a través del mail [email protected] o a los teléfonos (0342) 4585613/14 y Whatsapp: 3425826660 o por mail en www.unl.edu.ar/idiomas