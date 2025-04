En primer lugar, en el Ministerio de Justicia solicitaron al Ministro Pablo Cococcioni por la incorporación de más agentes de policía a la UR XIII, pedido que ya se había realizado en agosto del 2024 ante este mismo misterio y los legisladores del departamento, pero no hubo no respuesta. Además se realizó un requerimiento para la incorporación de un médico policial estable para el departamento San Cristóbal, teniendo en cuenta que desde el año 2020 el departamento no tiene uno, ya que quien había sido designado el año pasado para ocupar ese cargo no cumple su función por haber tomado otro cargo.

También dentro del Ministerio de Justicia, se reunieron con el subsecretario Juan Manuel Musuruana a los fines de conocer si hubo visto bueno o no del proyecto "Vínculos", presentando por el municipio, para la incorporación de más cámaras de seguridad. Vale la pena aclarar que durante el 2024 el gobierno municipal ya había presentado un proyecto de similares características, el cual nunca fue aprobado.