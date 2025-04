Se realizó el sorteo de candidatos para el primer juicio por jurados en los Tribunales de San Cristóbal

Tal como se estuvo anticipando en las últimas semanas, el sistema judicial de la provincial experimentará por primer vez un juicio por jurados y este viernes por la mañana se llevó a cabo el sorteo de los candidatos que lo integrarán.

Las personas seleccionadas fueron 36, luego quedarán 12 titulares y 2 suplentes para que conformen el jurado en un juicio que se llevará a cabo en las próximas semanas.

Las causas penales y de determinados delitos serán resueltas a través de dicho jurado, en cuanto a si un acusado es culpable o no, y las sentencias deberán ser dictadas por los jueces.

En una entrevista que brindó Rubén Gavegno, quien es el Director de la Oficina de Gestión Judicial de la 5ta Circunscripción Judicial en el Fuero Penal, brindó detalles sobre este hecho y cuáles son los pasos en este proceso de selección.

"En la provincia de Santa Fe ha decidido el gobierno adherir a este nuevo sistema de juicio por jurados, ya se han hecho otras experiencias en otras provincias, muy satisfactorias como la provincia de Entre Ríos, Córdoba, Chaco y es una forma de trabajar, una forma de impartir justicia que de a poco se está extendiendo en otras partes del mundo que hace años aplican este sistema con éxito".

Seleccionados

Las personas que resulten sorteadas se encuentran dentro de un padrón que ya fue definido porque deben cumplir determinados requisitos. Eso no incluye poder inscribirse previamente y requiere de un trabajo de logística importante.

La decisión es incorporar al ciudadano común, a la gente que va a trabajar todos los días, que paga sus impuestos y que tiene la posibilidad de participar en lo que es impartir justicia que antes era privativa de los jueces.

El padrón para esta circunscripción está dentro de una franja etaria, no pueden ser menores de edad, ni mayores de 75 años, no deben tener conocimientos sobre derecho y no deben tener relación con el Poder Judicial.

Sorteo

El sorteo se hizo este viernes 25 de abril, por la mañana, en la Oficina de Gestión Judicial que se encuentra dentro del edificio de los Tribunales de San Cristóbal, por medio de un software que se creó específicamente para el sorteo. De ahí surgen los 36 candidatos que serán convocados a una audiencia y después se seleccionarán 14 personas, es decir, 12 titulares y 2 suplentes.

El paso siguiente es la notificación a los candidatos que pueden ser de cualquier localidad de la 5ta Circunscripción, inclusive zonas rurales. A ellos se les explicará en qué consiste, la responsabilidad que eso implica y la importancia de representar al pueblo en una causa judicial.

Delitos

Dentro de las causas que están incluidas en la modalidad de juicio por jurados está el femicidio consumo, femicidio en grado de tentativa, violación seguida de muerte y el femicidio transversal, causa por la cual se convocará al jurado y se realizará el juicio en la actualidad, en donde hubo un homicidio pero el fiscal entiende que el homicidio se efectuó para causarle un daño a la pareja.

"En base a experiencias anteriores de juicios por jurados es muy positiva, tanto para las partes como para los jueces técnicos que después tienen que dictar la pena, pero no tiene que decir sobre la culpabilidad o no culpabilidad eso lo decide el jurado, en base a las instrucciones que da el juez. El ciudadano al no conocer algunas cosas el juez es el que guía en todas las consultas que el jurado va realizando, existe un ida y vuelta, para que se tome la decisión más acertada posible. Esto es un cambio de paradigma total, es histórico, hay que tomarlo como una oportunidad para la ciudadanía de poder participar de la administración de justicia, algo que siempre se dijo era que la justicia era un organismo hermético, ahora esto se abre a la ciudadanía y es la forma de participar", indicó en la entrevista Gavegno.