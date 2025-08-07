La paritaria del sector salud pasó a cuarto intermedio

El encuentro con los gremios AMRA y Siprus fue encabezado por autoridades de los ministerios de Salud, de Trabajo y de Economía. Se retomará la próxima semana.

Actualidad07 de agosto de 2025El DepartamentalEl Departamental
mail

La reunión paritaria con los gremios que representan a los profesionales de la salud, AMRA y Siprus, pasó a un cuarto intermedio y continuará la semana próxima. El encuentro se desarrolló este miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo, con participación de autoridades de Salud, Trabajo y Economía de la provincia.

“El diálogo continúa en el marco de un contexto económico complejo, con una caída de ingresos por coparticipación que condiciona la negociación salarial”, explicó el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez. Y remarcó que, a pesar de las dificultades, “el Gobierno Provincial trabaja para llevar una propuesta que pueda ser considerada por las bases”.

Por el Gobierno Provincial estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el secretario de Trabajo, Julio Genesini; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; el director provincial del área, Diego Broda; los secretarios del Ministerio de Salud, Ramiro Dall Aglio (General) y Jorge Stettler (Logística Integrada y Articulación de Redes); la subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Gloria Blarasin; el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez; y la directora provincial de Gestión de Recursos Humanos, Ileana Colman.

En representación de AMRA participaron Marcelo Beltrame, Pamela Menotti, Laura Mansilla, Lucas Peiretti y Federico Moretti. Por SIPRUS lo hicieron Jerónimo Insuain, Rodrigo Ramírez, Jorge Piermatei y Gonzalo Cabruja.

Te puede interesar
03-10-2023-elecciones-paso-2023-urna-1666783

Recta final en el cierre de alianzas para Diputados Nacionales

Carlos Lucero
Actualidad06 de agosto de 2025

La noticia que más fuerte sonó es la propuesta del Gobernador Pullaro, que le ofreció a su Vice Gobernadora, Gisela Scaglia encabezar la lista a Diputados Nacionales. Hoy se reune la mesa del Socialismo para decidir si integra este espacio que se armaría con el resto de los partidos que integran el frente gobernante en la provincia, o como hizo en otras oportunidades va como Partido Socialista. Se renuevan 9 bancas de Diputados Nacionales. El PJ que también define hoy iría junto por Fuerza Patria, luego se definiría quien encabeza la alianza, suenan fuerte Rossi y Toniolli. Perotti amenaza judicializar lo que determine la mesa política. Amalia Granata serìa candidata y la LLA llevaría como cabeza de lista a Marcos Peyrano.

Ranking
03-10-2023-elecciones-paso-2023-urna-1666783

Recta final en el cierre de alianzas para Diputados Nacionales

Carlos Lucero
Actualidad06 de agosto de 2025

La noticia que más fuerte sonó es la propuesta del Gobernador Pullaro, que le ofreció a su Vice Gobernadora, Gisela Scaglia encabezar la lista a Diputados Nacionales. Hoy se reune la mesa del Socialismo para decidir si integra este espacio que se armaría con el resto de los partidos que integran el frente gobernante en la provincia, o como hizo en otras oportunidades va como Partido Socialista. Se renuevan 9 bancas de Diputados Nacionales. El PJ que también define hoy iría junto por Fuerza Patria, luego se definiría quien encabeza la alianza, suenan fuerte Rossi y Toniolli. Perotti amenaza judicializar lo que determine la mesa política. Amalia Granata serìa candidata y la LLA llevaría como cabeza de lista a Marcos Peyrano.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias