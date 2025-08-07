Reunión de la paritaria central del sector público: se pasó a cuarto intermedio

Participaron en representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía Pablo Olivares, el ministro de Gobierno Fabián Bastía, el secretario de Vinculación Institucional Julián Galdeano, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública Malena Azario, el secretario de la Función Pública Horacio Coutaz junto a otros/as funcionarios/as y representantes de los gremios estatales ATE y UPCN.

La Asociación Trabajadores del Estado reclamó al gobierno provincial la presentación de una propuesta salarial que permita recuperar poder adquisitivo y que garantice que los salarios de menores ingresos tengan una mejora.

Desde el sindicato se advierte que la situación salarial no admite más dilaciones. Se requiere una respuesta acorde al contexto económico actual, que esté a la altura de las necesidades del conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector público.