Reunión de la paritaria central del sector público: se pasó a cuarto intermedio

El DepartamentalPolítica05 de agosto de 2025
"Mejorar las condiciones edilicias y brindar un entorno digno a los estudiantes y docentes".
El DepartamentalPolítica06 de agosto de 2025
En la oportunidad se evaluaron numerosas acciones, obras en marcha y proyectos varios de infraestructura escolar. Asimismo, se definió una recorrida departamental para la segunda quincena de agosto.
Carlos LuceroActualidad06 de agosto de 2025
El paraje Algarrobal se encuentra a 10 km del distrito de Monigotes y a solo 800 metros de la Escuela Nº 1134 “Almafuerte”. Días atrás el grupo de trabajo reacondicionó la capilla.
El DepartamentalActualidad06 de agosto de 2025
Tostado quedó conmocionado tras la explosión de un tubo de oxígeno en una metalúrgica. Dos hombres están en terapia intensiva en el Hospital Cullen.
Carlos LuceroActualidad06 de agosto de 2025
La noticia que más fuerte sonó es la propuesta del Gobernador Pullaro, que le ofreció a su Vice Gobernadora, Gisela Scaglia encabezar la lista a Diputados Nacionales. Hoy se reune la mesa del Socialismo para decidir si integra este espacio que se armaría con el resto de los partidos que integran el frente gobernante en la provincia, o como hizo en otras oportunidades va como Partido Socialista. Se renuevan 9 bancas de Diputados Nacionales. El PJ que también define hoy iría junto por Fuerza Patria, luego se definiría quien encabeza la alianza, suenan fuerte Rossi y Toniolli. Perotti amenaza judicializar lo que determine la mesa política. Amalia Granata serìa candidata y la LLA llevaría como cabeza de lista a Marcos Peyrano.