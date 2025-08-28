La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

Durante una extensa sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Carta Magna de Santa Fe, los c onstituyentes le dieron luz verde —por mayoría— a la reelección del gobernador y el vice. De ese modo, Santa Fe deja de ser parte del grupo de las únicas dos provincias (junto a Mendoza) que no habilitaban otro mandato consecutivo para esos cargos.

En una jornada legislativa maratónica, que duró más de ocho horas, fueron aprobadas las modificaciones de los artículos 64, 72, 98 y 73 relacionados al funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Reelección para el gobernador

En materia de reelección para los cargos de gobernador y vice, el dictamen de mayoría de la comisión Redactora establece esa posibilidad por un mandato consecutivo y el intervalo de un año para poder volver a ser elegido.

El dictamen de disposiciones transitorias de mayoría indica que para gobernador, en este caso Maximiliano Pullaro (presente en su banca de convencional), y el vice, el actual mandato se toma como el primero.

Atribuciones y juicio político

El artículo 72 actualiza las atribuciones que tiene el mandatario provincial y el 98 indica quiénes pueden ser sometidos a juicio político: gobernador, vice y sus sustitutos legales en el Ejecutivo, sus ministros, el fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Cuentas y los funcionarios que sean elegidos por acuerdo legislativo.

Por último, el artículo 73 incluye la figura del ministro que articule las relaciones con los otros poderes del Estado.

La discusión en el recinto no giró completamente en torno a la reelección del gobernador sino a algunas de las atribuciones, como la facultad de indultar.

Alcides Calvo fue el convencional de Más para Santa Fe encargado de explicar la posición del bloque sobre la reelección y las atribuciones para el gobernador.

“El objetivo es seguir fortaleciendo las instituciones provinciales, queremos equilibrio de poderes y que se cumplan los mecanismos democráticos”, sostuvo. Y agregó: “Queremos una Constitución moderna pero que ponga límites. Por eso admitimos que se permita una sola reelección consecutiva y luego un período de descanso”.

Marcos Peyrano, de La Libertad Avanza (LLA), agregó que en su bloque planteaban la posibilidad de una reelección sin la posibilidad de volver a presentarse luego para el cargo.

Lionella Cattalini, de Unidos, resaltó la importancia de no incluir los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dentro de las atribuciones del gobernador y dio el ejemplo del orden nacional, donde están permitidos y son utilizados fuertemente.