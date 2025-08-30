La Lucila Corre: Se llevarán adelante carreras tipo trail organizadas por el Club de la  localidad





El Club Atlético Defensores La Lucila organiza una competencia de carreras tipo trail el próximo 5 de octubre de este año, en la localidad de La Lucila, departamento San Cristóbal. La actividad comenzará a las 9 horas del día domingo sobre la calle principal, frente al Club. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa hasta el 25 de septiembre en este

link:https://forms.gle/i8gX8BTz8qsKwYSk7.

Las carreras cortas para las infancias no necesitan inscripción previa.

Las distancias de carreras para adultos serán de 8.200 y 3 kilómetros, y el recorrido estará delimitado por las calles internas del pueblo. Cabe aclarar que todas las arterias con las que cuenta la localidad de La Lucila son de tierra. También habrá carreras cortas para las infancias, denominada carreras kids, y una caminata recreativa de 1 kilómetro para todas las edades. La competencia será libre y gratuita y la institución se hará cargo del refrigerio de los competidores.

Premiación. La competencia La Lucila Corre otorgará trofeos a los tres primeros puestos en las categorías masculina y femenina. Además, todos los corredores que crucen la línea de meta recibirán una medalla conmemorativa. Esta premiación busca reconocer el esfuerzo de los participantes y fomentar la participación en actividades deportivas.

Se recomienda a todos los participantes que lleguen con tiempo suficiente para realizar la inscripción previa y calentar adecuadamente antes de la carrera. Es importante llevar ropa cómoda y calzado adecuado para el trail, recargar agua y consumir algún refrigerio en las postas del trail para mantenerse hidratados durante la competencia.

Para contacto de prensa: Daniel García, presidente Club Atlético Defensores La Lucila: 3408- 681603.