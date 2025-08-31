Santa Rosa golpeó fuerte el sur provincial y muy poco en el norte

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación en el sector
La provincia de Santa Fe puso en marcha un operativo de asistencia en las localidades más golpeadas por las tormentas del fin de semana, que en algunos puntos superaron los 270 milímetros en pocas horas. El epicentro de las complicaciones se dio en el sur provincial, con situaciones críticas en Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa, donde incluso se reportó el ingreso de agua en viviendas.
El subsecretario de Protección Civil, Daniel Basile, explicó que, tras los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema de Alerta Temprana, se habían activado medidas preventivas con municipios y comunas. “Se advirtió a la población sobre la llegada de tormentas severas y se prepararon equipos con generadores, motosierras y refuerzo de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua”, señaló.
Ante la magnitud de las precipitaciones, la Provincia desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno, Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con intendentes y presidentes comunales.
“El monitoreo se centra en cómo se comporta el agua en las áreas rurales, porque al ingresar a las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real”, indicó Basile.
Rutas de Santa Fe bajo vigilancia
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) también intervino en rutas afectadas. Una de las principales preocupaciones se concentró en la ruta 9, a la altura de Carcarañá, donde el agua amenazaba con avanzar sobre la calzada. Desde la madrugada del domingo, personal vial permaneció en el lugar para garantizar la seguridad de los automovilistas.
De acuerdo a los reportes oficiales, el mejoramiento del tiempo llegaría recién hacia la noche del domingo y de forma temporaria. Mientras tanto, el operativo de asistencia continuará en las localidades más comprometidas, con el foco puesto en garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer las condiciones mínimas de circulación.
Como contracara de las fuertes lluvias que inundaron el sur provincial, en el Departamento San Cristóbal y zona se registraron la caida de muy poca agua, hasta este mediodía del domingo.
