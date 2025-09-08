Se realizará el 1º Foro de Turismo Comunitario en la UNL

Será el jueves 18 de septiembre en el aulario común de Ciudad Universitaria. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre.

En el marco del Día Mundial del Turismo 2025 - impulsado por la Organización Mundial del Turismo- se realizará el 1° Foro de Turismo Comunitario en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva en torno al turismo comunitario como estrategia de desarrollo sustentable y solidario.

El encuentro será el jueves 18 de septiembre, de 10 a 16 hs, en el Aulario Común de Ciudad Universitaria en la ciudad de Santa Fe. Este año, el foro busca reflexionar sobre el turismo como agente de cambio positivo y  visibilizar experiencias del Proyecto de Extensión de Interés Institucional de la UNL “Paisaje de isla patrimonio y turismo comunitario como estrategia de desarrollo solidario.

En este encuentro se espera construir un espacio de reflexión y colaboración en torno a la temática del turismo comunitario poniendo el énfasis en las dimensiones culturales, políticas, educativas, económicas, eco-ambientales y sociales implicadas en esta modalidad turística. Participarán docentes, investigadores, estudiantes, emprendedores, instituciones y organismos públicos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre y se realizan de manera online 

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Cultura UNL; el PEII Paisaje de Isla: patrimonio y turismo comunitario como estrategia de desarrollo Solidario II; los Programas de Extensión Ambiente y Sociedad / Educación y Sociedad / Economìa Social y Solidaria, en articulación con las diferentes unidades académicas de la UNL. 

Programa

10 a 12 l TURISMO COMUNITARIO Y UNIVERSIDAD: Co-construcción / diálogo de saberes. Destinatarios: docentes, estudiantes, investigadores y público interesado.
Modera: Mariana Boffelli

-Presentación del PEII “Paisaje de Isla: patrimonio y turismo comunitario como estrategia de desarrollo solidario II”. Directora: Mag. Arq. Patricia Mines (FADU; PAS)

-Experiencia de co-diseño de identidad y marca con el grupo de Turismo Comunitario La Boca, Isla a Puertas Abiertas. Lic. Andrea Rossi y Selva Portells-Tesista LDCV- UNL. (FADU, Área de Comunicación Extensión, Secretaría de Extensión y Cultura)

-Dinámica hídrica y diálogo de saberes. Dr Ing. Viviana Zucarelli (FICH)

-Desarrollo turístico inteligente. Asignatura electiva CPN Dario Mejia (FCE) y Prof. Claudia Neil (FICH)

- Educación en contextos diversos: la extensión universitaria como mediadora del estudio de la composición química de la flora nativa. Experiencia con escuelas de La Boca. Dra. María Silvina Reyes y Mg. Mariana Perticará (FHUC, PEyS)

-Cotidiano Insular.Experiencias de Prácticas Pre profesionales de Terapia Ocupacional en comunidad . Mg. Heinrich Verónica y estudiantes (FBCB-ESS)

-Turismo comunitario como oportunidad de conservación, Lic. Alba Imhof (FHUC, PAS)

-Micro Región Insular: investigaciones recientes Mag. Arq. Ricardo Giavedoni y otros.

- La economía asociativa y solidaria en el turismo comunitario Lic. Julio Tealdo y Lic.Camila Debarbora (FCJS, PESyS)

13 a 14 hs. Acto Central

14 a 16 hs. El Turismo Comunitario de La Boca en la oferta local y regional. Modera Claudia Neil. Destinado a: actores públicos y privados vinculados al turismo, emprendedores, instituciones educativas, deportivas, de la economía social y solidaria, y público en general.

-Presentación del producto-experiencia turismo comunitario “La Boca, Isla a Puertas Abiertas”

-Conversación con anfitriones/as de Turismo comunitario y equipo UNL.

