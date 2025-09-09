San Cristóbal: La policía recuperó elementos que habían sido robados

En primer lugar, en relación a un hecho de robo, en donde resultó víctima el Club Atlético Independiente, el personal de Comisaría 1° realizó investigaciones y pudo recuperar una bomba centrífuga que había sido sustraída del lugar. Se implementó un rastrillaje en el sector cuneta de calles Hipólito Irigoyen y Riobamba, procediendo al secuestro del elemento en cuestión. Se continúan con las tareas pertinentes para dar con los autores.

Por otro lado, también se denunció un robo en calle Laprida al 1200, donde una joven de 23 años manifestó que le habían robado el televisor. Afortunadamente, personal de la Unidad Regional XIII pudo recuperar el tele marca TCL Smart color negro con su respectivo control remoto, tras un registro domiciliado en calle La Plata al 600.