San Cristóbal: La policía recuperó elementos que habían sido robados

Los Pumas de San Guillermo esclarecieron un hecho de abigeato
Fue a partir de la denuncia de un hombre por el robo de un porcino desde su propiedad, ubicada en zona rural de San Guillermo.
En primer lugar, en relación a un hecho de robo, en donde resultó víctima el Club Atlético Independiente, el personal de Comisaría 1° realizó investigaciones y pudo recuperar una bomba centrífuga que había sido sustraída del lugar. Se implementó un rastrillaje en el sector cuneta de calles Hipólito Irigoyen y Riobamba, procediendo al secuestro del elemento en cuestión. Se continúan con las tareas pertinentes para dar con los autores.
Por otro lado, también se denunció un robo en calle Laprida al 1200, donde una joven de 23 años manifestó que le habían robado el televisor. Afortunadamente, personal de la Unidad Regional XIII pudo recuperar el tele marca TCL Smart color negro con su respectivo control remoto, tras un registro domiciliado en calle La Plata al 600.
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, a un sujeto que estaría implicado en un hecho de robo calificado, ocurrido los primeros días de agosto en la localidad de San Guillermo.
La Comisión Redactora de la Convención Reformadora sesionó en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, con la apertura a cargo del rector Franco Bartolacci y la participación del presidente de la Convención, Felipe Michlig.
Tras la derrota electoral, Milei instruyó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a los mandatarios provinciales a una mesa de diálogo. Pullaro fue el primero en responder.
La Justicia ordenó siete operativos simultáneos en el marco de la causa que investiga la connivencia de organismos públicos en el escándalo del fentanilo contaminado. Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, en un sumario que ya registra casi un centenar de muertes.
Faltan doce días para la llegada de la nueva estación y según el Servicio Meteorológico Nacional el calor se hará sentir en los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.