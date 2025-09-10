Santa Fe fue una de las provincias más afectadas por el dengue en la temporada 2024-2025

La región Centro concentró la mayor cantidad de casos de dengue, con 15.720 confirmados, siendo Santa Fe y Córdoba las provincias más afectadas, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, correspondiente al cierre de temporada de esa enfermedad viral.



En el marco del cierre de la temporada de dengue, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el balance de las estrategias realizadas a partir de la implementación del Plan Estratégico de Prevención y Control de Dengue 2024-2025.

En Santa Fe se registraron 9.944 casos, mientras que en Córdoba hubo 4.477, según el estudio. Por su parte, la región del NOA registró 1.865 casos concentrados mayoritariamente en Tucumán, y le siguieron la región NEA con 513 confirmados, la región Sur con 228 casos. Cuyo fue la región con un total de 88 casos.

Durante la temporada 2024-2025 se registraron 17.964 casos confirmados de dengue de un total de 76.662 notificaciones.

La estrategia de la cartera sanitaria se centró en la anticipación de escenarios epidemiológicos mediante el desarrollo de nuevas herramientas. En este sentido, se trabajó en un Mapa de Favorabilidad de Dengue que permitió identificar las áreas geográficas con mayor predisposición para desarrollar brotes a partir de factores sociodemográficos, ambientales y epidemiológicos y desarrollar acciones de prevención o contención.

También se desarrollaron métodos para proyectar escenarios y anticipar la evolución de los casos durante toda la temporada y se robustecieron las redes de diagnóstico laboratorial.

Asimismo, se creó la Red Nacional de Vigilancia Entomológica que durante la temporada logró incorporar más de 1.400 sensores que detectan la presencia del mosquito transmisor de dengue en 49 localidades centinelas de 15 jurisdicciones.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti hembra, que causa fiebre, dolores de cabeza, ocular, muscular y articular; náuseas y vómitos. En algunos casos, puede ser mortal, debido a la hemorragia interna que provoca.