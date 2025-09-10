Efectivos policiales recuperaron una moto en San Cristóbal
San Cristóbal: personal policial de Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una motocicleta la cual había sido sustraída desde Calle Pueyrredón al 400 y otros inmuebles menores.Policiales10 de septiembre de 2025Carlos Lucero
San Cristóbal: personal policial de Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una motocicleta la cual habia sido sustraída desde Calle Pueyrredon al 400 a un hombre de 74 años y un lavatorio con base de madera propiedad de un masculino mayor de edad el pasado 27 de agosto.
Los uniformados dieron inicio a un amplio rastrillaje por terrenos baldíos de manera pedestre, situados a un lado de las vías férreas y pocos metros antes de la Ruta Provincial N ° 2, logrando así el secuestro de ambos elementos.
Los Pumas de San Guillermo esclarecieron un hecho de abigeato
Fue a partir de la denuncia de un hombre por el robo de un porcino desde su propiedad, ubicada en zona rural de San Guillermo.
Encontraron en Tostado una camioneta robada en Ceres
Cayó “Dibu”, uno de los diez más buscados por la Provincia
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Incendio en una vivienda de San Cristóbal
Inseguridad: Se denunciaron muchos robos en San Cristóbal
Se viene una primavera con temperaturas superiores a las normales
Faltan doce días para la llegada de la nueva estación y según el Servicio Meteorológico Nacional el calor se hará sentir en los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.
Créditos Nido: 41.941 santafesinos participan del decimocuarto sorteo
Se realizará en dos instancias: este lunes 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el martes 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 4.358 ya otorgados.
Momento clave en el juicio a Jair Bolsonaro: el primer juez en votar lo declara culpable de golpismo
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso y feroz enemigo del ex presidente de Brasil votó por su condena. Deben ir votando los otros miembros de la Corte Suprema. Se espera la sentencia para el viernes. El líder de ultraderecha podría ser condenado hasta a 40 años de cárcel.
La UNL presente en la Noche de los Museos de Santa Fe
Será el sábado 13 de septiembre desde las 18 y participan más de 80 espacios de la ciudad. La UNL suma propuestas en el Foro Cultural, Museo Histórico, MAC, Reserva Ecológica, Escuela Industrial y las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas.
El municipio de San Cristóbal refuerza la transparencia y el orden en sus finanzas
La Secretaria de Finanzas del Municipio, Luciana Morel, destacó el compromiso de la actual gestión con la transparencia institucional y la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico nacional complejo.