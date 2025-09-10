Efectivos policiales recuperaron una moto en San Cristóbal

Ranking

Se viene una primavera con temperaturas superiores a las normales El Departamental Mas Secciones - Informe especial 09 de septiembre de 2025 Faltan doce días para la llegada de la nueva estación y según el Servicio Meteorológico Nacional el calor se hará sentir en los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.

Créditos Nido: 41.941 santafesinos participan del decimocuarto sorteo El Departamental Actualidad 09 de septiembre de 2025 Se realizará en dos instancias: este lunes 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el martes 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 4.358 ya otorgados.

Momento clave en el juicio a Jair Bolsonaro: el primer juez en votar lo declara culpable de golpismo Carlos Lucero Actualidad 09 de septiembre de 2025 El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso y feroz enemigo del ex presidente de Brasil votó por su condena. Deben ir votando los otros miembros de la Corte Suprema. Se espera la sentencia para el viernes. El líder de ultraderecha podría ser condenado hasta a 40 años de cárcel.

La UNL presente en la Noche de los Museos de Santa Fe El Departamental Mas Secciones - Cultura 10 de septiembre de 2025 Será el sábado 13 de septiembre desde las 18 y participan más de 80 espacios de la ciudad. La UNL suma propuestas en el Foro Cultural, Museo Histórico, MAC, Reserva Ecológica, Escuela Industrial y las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas.