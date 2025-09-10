Efectivos policiales recuperaron una moto en San Cristóbal

San Cristóbal: personal policial de Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una motocicleta la cual había sido sustraída desde Calle Pueyrredón al 400 y otros inmuebles menores.

10 de septiembre de 2025
San Cristóbal: personal policial de Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una motocicleta la cual habia sido sustraída desde Calle Pueyrredon al 400 a un hombre de 74 años y un lavatorio con base de madera propiedad de un masculino mayor de edad el pasado 27 de agosto. 
Los uniformados dieron inicio a un amplio rastrillaje por terrenos baldíos de manera pedestre, situados a un lado de las vías férreas y pocos metros antes de la Ruta Provincial N ° 2, logrando así el secuestro de ambos elementos.

