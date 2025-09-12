San Cristóbal: La policía recuperó una garrafa que había sido robada

El DepartamentalActualidad11 de septiembre de 2025
La ceremonia, que comenzará a las 17 horas, tendrá lugar en la Legislatura provincial y contará con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los convencionales constituyentes e invitados especiales.
El DepartamentalActualidad11 de septiembre de 2025
Esto implica que el móvil no se pueda utilizar y que los pacientes tengan que esperar gestiones de compra, dinero, entre otros trámites.
Carlos LuceroPolítica11 de septiembre de 2025
El diputado provincial Marcelo González recorrió las instalaciones del Club Atlético Independiente, acompañado por el presidente de la institución Andrés Giménez, su tesorero Fernando Blesio, y el director de Deportes de la zona norte Brian Mackiewicz.
Carlos LuceroActualidad11 de septiembre de 2025
Este viernes será jurado por convencionales y autoridades de los tres poderes del Estado.
El DepartamentalActualidad12 de septiembre de 2025
El ex presidente comunal de la localidad de Villa Saralegui, Walter Sola, fue imputado por haber realizado maniobras defraudatorias en perjuicio del erario público. En el marco de la misma causa, se lo imputó de haber participado de los ilícitos a un hombre de 29 años, hijo del ex funcionario.