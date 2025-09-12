San Cristóbal: La policía recuperó una garrafa que había sido robada

Ranking

Este viernes se realizará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe El Departamental Actualidad 11 de septiembre de 2025 La ceremonia, que comenzará a las 17 horas, tendrá lugar en la Legislatura provincial y contará con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los convencionales constituyentes e invitados especiales.

Rompieron el vidrio de una ambulancia del hospital local El Departamental Actualidad 11 de septiembre de 2025 Esto implica que el móvil no se pueda utilizar y que los pacientes tengan que esperar gestiones de compra, dinero, entre otros trámites.

El diputado González visitó el Club Atlético Independiente de San Cristóbal para recorrer las obras en marcha Carlos Lucero Política 11 de septiembre de 2025 El diputado provincial Marcelo González recorrió las instalaciones del Club Atlético Independiente, acompañado por el presidente de la institución Andrés Giménez, su tesorero Fernando Blesio, y el director de Deportes de la zona norte Brian Mackiewicz.