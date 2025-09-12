San Cristóbal: La policía recuperó una garrafa que había sido robada

Policiales12 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
gggg

El robo ocurrió en un salón de fiestas para niños, ubicado en calle Pringles al 700. Tras revisar las cámaras de seguridad, se descubrió que el ladrón era un hombre de 40 años, a quien se le realizó un registro domiciliado por Boulevard San Martín y se secuestró la garrafa de 15 kg.

Te puede interesar
Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias